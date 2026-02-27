Zbog svog lica i glasa: Albanska glumica tuži državu zbog 'AI ministrice'

Sve je krenulo prošlog rujna kada je albanski premijer Edi Rama uz veliku medijsku pozornost predstavio digitalni avatar nazvan Diella , umjetnu inteligenciju kojoj je povjerena zadaća nadzora javnih natječaja s ciljem suzbijanja korupcije. Ubrzo nakon predstavljanja, virtualna ministrica održala je i govor u parlamentu, u videoporuci koja je obišla svjetske medije.

Problem je bio u tome što je avatar imao lice i glas Anile Bishe, bez njezina pristanka za takvu ulogu, piše Economist Times.

Bisha priznaje da je ranije surađivala s državom, ali u posve drugačijem projektu. Svoj lik i glas dala je za digitalnu asistenticu na platformi e-Albania, koja građanima pomaže u snalaženju među javnim uslugama i administracijom. Prema njezinim tvrdnjama, nikada nije pristala da se isti materijal koristi za politički projekt niti za avatar predstavljen kao član vlade.

Nakon predstavljanja 'AI ministrice', kaže, njezin se svakodnevni život promijenio. Ljudi je na ulici oslovljavaju imenom avatara, a dio javnosti poistovjećuje je s politikom vlade, što je dovelo i do online napada i neugodnih situacija. Zbog toga je pokrenula sudski postupak protiv države, tražeći zabranu daljnjeg korištenja njezina identiteta i odštetu zbog zlouporabe osobnih podataka.