Ovako je Nikola Tesla govorio o ženama, Bogu, nacionalnosti...

Intiman uvid u um jednog od najvećih inovatora prošlog stoljeća najbolje se, po mnogima, da naslutiti iz njegovih brojnih citata čije se značenje, možda, malo izmjenilo s vremenom, no koji u cjelini ocrtavaju profil osobe čije su ideje bile progresivnije nego što su mnogi sanjali.

Tim rečeno, nekako je naivno očekivati da se radilo o posve običnom i nezanimljivom čovjeku. Tesla je, kao i svi inovatori, prije svega bio osoba koja živi i diše ideje, a svemu je doprinosio njegov neobičan izgled i životna filozofija koji su ga doveli do svega od otisaka na šalicama do stranica s motivacijskim citatima.

Kao i svi stručnjaci, Tesla je bio jako ponosan na svoje izume i ideje, no okolnosti koje donose pažnja i konkurencija znače da je dio njih bio pokraden. Tesla je ovo komentirao rekavši da 'ne žali(m) što su drugi pokrali njegove ideje, već zato što nemaju svoje'.

Čovjek opsjednut idejama

Razlog za možda lažnu malodušnost oko ukradenih izuma Tesla je neizravno objasnio velikim zadovoljstvom koje donosi znanje da je upravo on uspio predvidjeti to što mnogi drugi nisu. Štoviše, čini se da mu je to predstavljalo jedno od najvećih ovozemaljskih zadovoljstava. Svojevremeno je rekao: 'Mislim da nema nijednog dubljeg ispunjenja koje može obuzeti ljudsko srce kao osjećaj izumitelja kada vidi da se njegove ideje ostvaruju. Takvi osjećaji navedu čovjeka da zaboravi na hranu, spavanje, prijatelje, ljubav, sve.'

Opsjednutost stvaranjem i otkrivanjem novih stvari prevazilazili su mnoge aspekte Teslinog života, no unatoč svemu, Nikola je utjehu na kraju uvijek pronalazio u vjeri čije je tumačenje, na koncu, i prilagodio svojim otkrićima. 'Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentriramo naše misli o toj istini postajemo skladni s ovom velikom moći. Moja majka me naučila da treba svu istinu tražiti u Bibliji.'

S druge strane, bio je tip izumitelja koji se prije svega oslanjao na pristup koji eksperimente stavlja ispred zaključaka temeljenih isključivo na izračunima, rekavši 'Današnji znanstvenici su supstituirali matematiku za eksperimente, te oni lutaju kroz jednadžbu do jednadžbi, i na kraju izgrađuju strukturu koja nema veze na stvarnošću'