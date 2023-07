Tko želi razumjeti tajne svemira, treba razmišljati o energiji, frekvenciji i vibracijama: Ovo je životna priča genijalnog Nikole Tesle

'Moja je majka bila prvorazredni izumitelj i bila bi, vjerujem, postigla vrlo mnogo da nije bila toliko udaljena od suvremenog života i onih mnogobrojnih mogućnosti koje on pruža. Izumila je i izradila mnoge naprave', prisjetio se kasnije Tesla.

Visoku tehničku školu u Grazu upisao je 1875. godine. Prvu godinu školovanja završio je uz stipendiju Vojne krajine, ali ona je iduće godine izostala jer je u međuvremenu ta militarizirana regija bila razvojačena. Zatražio je pomoć Matice srpske u Novom Sadu, no nije ju dobio.

Stigao je u New York s četiri centa, nekoliko pjesama i izračunima za leteći stroj u džepu, što ga nije spriječilo da u New Yorku 1885. pokrene tvrtku Tesla Electric Light and Manufacturing za proizvodnju električnih lučnica.

Dvije godine kasnije osnovao je i tvrtku Tesla Electric, u sklopu koje je uspostavio laboratorij za elektromotore izmjenične struje.

U jesen 1887. prijavio je prve patente za proizvodnju i prijenos višefazne izmjenične struje, kao i za njenu primjenu u pogonu izmjeničnih elektromotora.

Američki izumitelj i industrijalac George Westinghouse otkupio je sve Tesline patente o izmjeničnoj struji, a Tesla je nastavio eksperimentirati u području visokofrekvencijskih struja i njihove primjene za rasvjetu.

Bio je to početak višegodišnje borbe s drugim velikim izumiteljem, Thomasom Alvom Edisonom, koji je zagovarao korištenje istosmjerne struje. Tesla je na kraju te bitke izašao kao pobjednik, a izmjenična struja danas dominira svijetom.

Kako bi pokazao da nije štetna po ljudski organizam i opovrgnuo Edisonove tvrdnje, Tesla bi puštao struju kroz svoje tijelo.

Njegov je izumiteljski rad privukao pozornost javnosti, pa je često držao predavanja i javne demonstracije diljem SAD-a i Europe.

U Gospić se vratio kad je doznao da mu je majka na umoru. Na poziv zagrebačkog gradonačelnika Milana Amruša, održao je 24. svibnja 1892. predavanje u Gradskoj vijećnici.

Zagrebačke vlasti otklonile su njegovu ponudu za osvjetljavanje gradskih ulica električnom energijom, ali su je šibenske prihvatile, pa je na rijeci Krki izgrađena druga hidroelektrana na svijetu, tek nekoliko mjeseci nakon one na Niagari, dovršene 1896.

Tvrtka Westinghouse prikazala je Teslin sustav višefaznih električnih struja i model električne rasvjete na Svjetskoj izložbi u Chicagu 1896.

Požar i toranj u Wardenclyffeu

Radeći sa strujama visokih frekvencija, Tesla je došao do novih otkrića, primjerice na području bežičnog prijenosa signala i energije.