Obavještajne službe zabrinute: 'Ovo je novi alat Islamske države za regrutiranje mladih Europljana'

MI5 i MI6 nadziru korištenje umjetne inteligencije kao propagandnog oružja zbog straha od ponovnog jačanja Islamske države i Al-Qa'ide na Bliskom istoku i u području Afričkog roga (regija koju čine države Džibuti, Etiopija, Eritreja i Somalija). U svom godišnjem izvješću o prijetnjama, objavljenom prošlog mjeseca, direktor MI5-a Sir Ken McCallum upozorio je:

'Skupine u inozemstvu i dalje pokušavaju usmjeriti terorističke aktivnosti prema Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi. Al-Qa'ida i Islamska država ponovno postaju ambicioznije, koriste nestabilnost u inozemstvu kako bi učvrstile svoje pozicije. Obje osobno potiču i neizravno inspiriraju potencijalne počinitelje napada na Zapadu.'

Osim za poticanje i usmjeravanje terorističkih napada u Europi, vjeruje se da IS pokreće i novu kampanju regrutiranja stranih boraca za svoje jedinice u Siriji, ovaj put uz pomoć tehnologije, piše britanski Telegraph.

Na vrhuncu svoje moći, prije više od deset godina, više od 30.000 stranih boraca otputovalo je na Bliski istok kako bi se pridružili toj terorističkoj skupini. Više od četvrtine ih je poginulo, a mnogi koji su pokušali vratiti se u Veliku Britaniju - odakle ih je otišlo oko 900 - bili su pod istragama i procesuirani zbog terorizma.