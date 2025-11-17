Obavještajne službe zabrinute: 'Ovo je novi alat Islamske države za regrutiranje mladih Europljana'

Islamska država prvi put je upotrijebila umjetnu inteligenciju kako bi regrutirala džihadiste iz Ujedinjenog Kraljevstva. Takva primjena AI tehnologije izazvala je ozbiljnu zabrinutost unutar britanskih obavještajnih službi
MI5 i MI6 nadziru korištenje umjetne inteligencije kao propagandnog oružja zbog straha od ponovnog jačanja Islamske države i Al-Qa'ide na Bliskom istoku i u području Afričkog roga (regija koju čine države Džibuti, Etiopija, Eritreja i Somalija). U svom godišnjem izvješću o prijetnjama, objavljenom prošlog mjeseca, direktor MI5-a Sir Ken McCallum upozorio je:
'Skupine u inozemstvu i dalje pokušavaju usmjeriti terorističke aktivnosti prema Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi. Al-Qa'ida i Islamska država ponovno postaju ambicioznije, koriste nestabilnost u inozemstvu kako bi učvrstile svoje pozicije. Obje osobno potiču i neizravno inspiriraju potencijalne počinitelje napada na Zapadu.'
Osim za poticanje i usmjeravanje terorističkih napada u Europi, vjeruje se da IS pokreće i novu kampanju regrutiranja stranih boraca za svoje jedinice u Siriji, ovaj put uz pomoć tehnologije, piše britanski Telegraph.
Na vrhuncu svoje moći, prije više od deset godina, više od 30.000 stranih boraca otputovalo je na Bliski istok kako bi se pridružili toj terorističkoj skupini. Više od četvrtine ih je poginulo, a mnogi koji su pokušali vratiti se u Veliku Britaniju - odakle ih je otišlo oko 900 - bili su pod istragama i procesuirani zbog terorizma.
Nova kampanja regrutiranja
Nova kampanja regrutiranja, koja se sada služi naprednom tehnologijom i društvenim mrežama za širenje propagande, potaknula je strah da bi Islamska država mogla privući novu generaciju britanskih tinejdžera u svoje redove.
Prošloga je tjedna 18-godišnjak iz Londona izveden pred sud zbog optužbe za terorizam, nakon što je uhićen u zračnoj luci Gatwick dok se pokušavao ukrcati na let za Istanbul. Navodno je planirao prijeći granicu u Siriju i pridružiti se borcima IS-a. Optužen je za namjeru počinjenja terorističkih djela.
Aktivnost IS-a u Siriji posljednjih je mjeseci porasla, a manje skupine boraca izvode gerilske napade na vladine snage i Sirijske demokratske snage (SDF). Istodobno koriste AI tehnologiju zajedno s popularnim društvenim platformama kako bi promovirali svoje aktivnosti i širili propagandu globalno.
Propagandni aparat IS-a sada može prevoditi i distribuirati arapske dokumente na desetke drugih jezika. Materijali se zatim objavljuju na Facebooku i drugim platformama te brzo dopiru do velikog broja korisnika prije nego što ih moderatori uspiju ukloniti.
U razdoblju od 2014. do 2015. Islamska država kontrolirala je velike dijelove Sirije i Iraka, a njezin današnji povratak na društvene mreže i AI tehnologije posebno zabrinjava sigurnosne službe.
U isto vrijeme britansko Kraljevsko zrakoplovstvo (RAF) nastavlja sudjelovati u vojnim operacijama protiv IS-a u regiji. U rujnu je u sjevernoj Siriji u britanskom raketnom napadu ubijen jedan osumnjičeni militant. Napad je izvršen u sklopu Operacije Shader, britanske misije usmjerene na borbu protiv IS-a u Iraku i Siriji.
Sjedinjene Države prošle su godine najavile završetak svoje misije u Iraku, uz razdoblje postupnog povlačenja od 12 mjeseci. No Velika Britanija zadržala je Operaciju Shader, preusmjerivši fokus na Siriju kako bi spriječila da Islamska država ponovno ojača na tom području.