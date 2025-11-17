Kakav preokret: Dok Europa bilježi pad potražnje za IT kadrom, evo gdje se događa procvat

Dok se u razvijenim državama potražnja za IT kadrom bilježi minusima u višem dvoznamenkastom rangu, pojedine države Bliskog istoka više nego udvostručavaju potražnju

Europske zemlje zabilježile su nagli pad broja oglasa za tehnološka radna mjesta između početka 2020. i kraja 2025. godine, dok je nekoliko bliskoistočnih i država u razvoju zabilježilo nagli porast. Oglasi za tehnološka radna mjesta na platformi za zapošljavanje Indeed globalno opadaju od svog vrhunca krajem 2022. Do 2025. oglasi su pali ispod razine prije pandemije svugdje, iako je pad bio manje ozbiljan u državama u razvoju. Europske države zabilježile su neke od najvećih padova, dok je nekoliko bliskoistočnih gospodarstava doživjelo snažan rast u posljednjih pet godina.

Koje su europske zemlje zabilježile najveće padove? Indeed klasificira tehnološka i matematička radna mjesta u četiri kategorije: razvoj softvera; dizajn i tehnologija informacija; IT operacije i služba za korisnike te matematika. Među 27 analiziranih država europske su nacije zabilježile najveći pad broja oglasa za tehnološka radna mjesta između 1. veljače 2020. i 31. listopada 2025., na temelju sedmodnevnog pomičnog prosjeka. U apsolutnom iznosu, pad je dosegnuo 46 posto u Švicarskoj i 41 posto u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuska je odmah iza njih s -39 posto. Sjedinjene Američke Države pokazale su sličan trend, s padom od 35 posto. Austrija (-34 posto), Švedska (-32 posto) i Njemačka (-30 posto) također su bile na usporedivim razinama. Ostale europske zemlje zabilježile su umjerenije padove: Irska -22 posto, Italija -16 posto, Belgija -14 posto, Nizozemska -12 posto i Poljska -10 posto. U svih 27 država koje prati Indeed, globalni oglasi za tehnološka radna mjesta pali su za 18 posto. Osim pada potražnje nakon smirivanja pandemije koronavirusa uzročnika bolesti covid-19, na smanjenje zanimanja poslodavaca utjevala je i pojava umjetne inteligencije.