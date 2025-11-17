Kakav preokret: Dok Europa bilježi pad potražnje za IT kadrom, evo gdje se događa procvat

Dok se u razvijenim državama potražnja za IT kadrom bilježi minusima u višem dvoznamenkastom rangu, pojedine države Bliskog istoka više nego udvostručavaju potražnju
Europske zemlje zabilježile su nagli pad broja oglasa za tehnološka radna mjesta između početka 2020. i kraja 2025. godine, dok je nekoliko bliskoistočnih i država u razvoju zabilježilo nagli porast.
Oglasi za tehnološka radna mjesta na platformi za zapošljavanje Indeed globalno opadaju od svog vrhunca krajem 2022. Do 2025. oglasi su pali ispod razine prije pandemije svugdje, iako je pad bio manje ozbiljan u državama u razvoju.
Europske države zabilježile su neke od najvećih padova, dok je nekoliko bliskoistočnih gospodarstava doživjelo snažan rast u posljednjih pet godina.
Koje su europske zemlje zabilježile najveće padove?
Indeed klasificira tehnološka i matematička radna mjesta u četiri kategorije: razvoj softvera; dizajn i tehnologija informacija; IT operacije i služba za korisnike te matematika. Među 27 analiziranih država europske su nacije zabilježile najveći pad broja oglasa za tehnološka radna mjesta između 1. veljače 2020. i 31. listopada 2025., na temelju sedmodnevnog pomičnog prosjeka.
U apsolutnom iznosu, pad je dosegnuo 46 posto u Švicarskoj i 41 posto u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuska je odmah iza njih s -39 posto. Sjedinjene Američke Države pokazale su sličan trend, s padom od 35 posto. Austrija (-34 posto), Švedska (-32 posto) i Njemačka (-30 posto) također su bile na usporedivim razinama.
Ostale europske zemlje zabilježile su umjerenije padove: Irska -22 posto, Italija -16 posto, Belgija -14 posto, Nizozemska -12 posto i Poljska -10 posto. U svih 27 država koje prati Indeed, globalni oglasi za tehnološka radna mjesta pali su za 18 posto.
Osim pada potražnje nakon smirivanja pandemije koronavirusa uzročnika bolesti covid-19, na smanjenje zanimanja poslodavaca utjevala je i pojava umjetne inteligencije.
Dvije europske iznimke i robusni Bliski istok
Španjolska i Luksemburg bile su jedine europske zemlje među 13 analiziranih u kojima oglasi za tehnološke poslove nisu opali između veljače 2020. i listopada 2025. Oglasi u Španjolskoj porasli su za 21, a u Luksemburgu za 37 posto. Nekoliko država Bliskog istoka zabilježilo je neke od najvećih porasta broja otvorenih radnih mjesta u tehnološkom sektoru u tom razdoblju.
Katar je predvodio s porastom od 222 posto. Slijede Saudijska Arabija (130 posto) i Ujedinjeni Arapski Emirati (111 posto). Ta gospodarstva trenutno bilježe snažan porast za radnim mjestima općenito, pa se tehnološki sektor u to dobro uklopio. Druga tržišta u razvoju također su zabilježila snažan porast: Malezija 70 posto, Meksiko 50 posto, Indija 44 posto i Filipini 41 posto.
Promatrajući indekse oglasa za tehnološka radna mjesta po regijama od veljače 2020. (indeksirano na 100), tržišta u razvoju zabilježila su samo blagi pad od 2022., ali su i dalje 45 posto iznad razina prije pandemije zaključno s 31. listopadom. To je u suprotnosti s oštrim padovima u SAD-u i većini razvijenih gospodarstava.
Globalno, oglasi za tehnološka radna mjesta su 18 posto ispod razina prije pandemije. Pad je na razini od 28 posto u razvijenim gospodarstvima engleskog govornog područja (isključujući SAD) i 23 posto u drugim razvijenim gospodarstvima, dok je SAD zabilježio pad od 35 posto.
Podaci Indeeda također pokazuju kako se sve veći udio globalnih tehnoloških radnih mjesta sada nalazi u gospodarstvima s tržištima u razvoju. Među zemljama koje prati Indeed, tržišta u razvoju činila su oko 16 posto globalnih oglasa za tehnološka radna mjesta između 2020. i 2022. Njihov se udio od tada gotovo udvostručio na 28 posto do rujna. Indija čini najveći udio radnih mjesta u tehnološkim tvrtkama na tržištima u razvoju zbog veličine svog tržišta rada, piše Euro News.