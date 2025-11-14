Tek 50 ljudi na svijetu ima ovu krvnu grupu. Znanstvenici je sada pokušavaju stvoriti u laboratoriju

Samo jedna osoba na oko šest milijuna ima Rh nula, takozvanu zlatnu krvnu grupu, jednu od najrjeđih na Zemlji. Poznato je tek 50 ljudi s ovom iznimnom krvnom grupom, a znanstvenici sada rade na tome da je uzgoje u laboratoriju kako bi jednog dana mogli spasiti živote onih kojima je najpotrebnija

Transfuzija krvi jedna je od najvećih prekretnica moderne medicine. U teškim nesrećama, prilikom velikih operacija ili hitnih zdravstvenih stanja donirana krv može biti presudna. No za ljude s rijetkim krvnim grupama problem je jednostavan – kompatibilnih donora gotovo da i nema. Kod onih s krvnom grupom Rh nula taj je problem ekstreman: ako im zatreba transfuzija, šanse da dođu do nje iznimno su male, pa im se savjetuje da unaprijed zamrznu krv, piše BBC. Unatoč rijetkosti, Rh nula krv iznimno je vrijedna. Zbog svoje kompatibilnosti u Rh sustavu, u medicini je ponekad nazivaju 'zlatnom krvlju', a mogla bi otvoriti put i prema univerzalnim transfuzijama na kojima znanstvenici intenzivno rade.

Zašto je Rh nula toliko posebna Krvne se skupine definiraju antigenima – proteinima i šećerima na površini crvenih krvnih stanica koje imunološki sustav može prepoznati. Ako osoba primi krv s antigenima koji se razlikuju od njezinih, tijelo reagira stvaranjem protutijela koja mogu izazvati opasniju transfuzijsku reakciju. Najvažniji sustavi pritom su ABO i rezus (Rh), ali postoji čak 47 krvnih grupa i 366 poznatih antigena (podaci iz listopada 2024.). Čak i O negativna krv, često nazivana 'univerzalnim' donatorskim tipom, može izazvati reakciju ako primatelj reagira na neki od brojnih drugih antigena. Rh sustav posebno je složen jer sadrži više od 50 antigena. Ljudi koje nazivamo Rh negativnima zapravo nemaju samo Rh(D) antigen jer su ostali Rh proteini i dalje prisutni. Upravo zato je teško naći kompatibilne donore, osobito kod etničkih skupina koje su slabije zastupljene u sustavima dobrovoljnog darivanja. Ljudi s krvnom grupom Rh nula nemaju nijedan Rh antigen. To znači da oni sami ne mogu primiti nijednu drugu krv, ali njihova je kompatibilna s gotovo svim Rh varijantama. O tip Rh nula tako bi bio idealan u hitnim situacijama, kada se krvna grupa pacijenta ne zna jer rizik od alergijske reakcije postaje minimalan, zbog čega ga laboratoriji širom svijeta pokušavaju replicirati.