Otkriveni ostaci jednog od najčudnijih dinosaura

Apikomelus, najstarija vrsta ankilosaura, živio je prije oko 165 milijuna godina i imao je koštane šiljke pričvrščene za rebra, osobinu koja dosad nije viđena ni na jednom živućem ili izumrlom kralježnjaku, kažu znanstvenici. Ankilosauri su bili biljožderi poznati po oklopljenim tijelima poput tenka.

Izgled životinje rekonstruiran je na temelju rebra koje je skupina paleontologa pronašla kod grada Boulemane u Maroku. Fosili su pokazali da je dinosaur imao šiljke dugačke 87 centimetara, moguće i metar, a rasli su iz ključne kosti, piše u studiji objavljenoj u časopisu Nature. Znanstvenici pretpostavljaju da je oklop služio za obranu i za privlačenje ženki.

Profesor Richard Butler sa sveučilišta u Birminghamu opisao je fosile kao 'nevjerojatno važno otkriće'. 'Spicomelus je najčudniji donosaur ikad otkriven i razlikuje se od bilo kojeg drugog ikad pronađenog".

'Mislim da će potaknuti maštu ljudi diljem svijeta i puno toga nam reći o ranoj evoluciji oklopljenih ankilosaura", rekao je Butler.