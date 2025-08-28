Japanski grad predlaže ograničenje upotrebe pametnih telefona na dva sata dnevno

Gradonačelnik Toyookea Masafumi Koki rekao je da se prijedlog - koji bi se primjenjivao samo izvan posla i školovanja - neće strogo provoditi, već je namijenjen 'poticanju' stanovnika da bolje upravljaju svojim vremenom provedenim na pametnom telefonu.

Prijedlog, za koji se vjeruje da je prvi takve vrste u Japanu, trenutno je predmet rasprave među zastupnicima nakon što ga je ranije ovog tjedna podnijela općinska uprava Toyookea u Aichiju.

Neće biti kazni za kršenje pravila, koje će biti usvojeno u listopadu ako ga odobre zastupnici. 'Ograničenje od dva sata samo je smjernica za poticanje građana', rekao je gradonačelnik u izjavi. 'To ne znači da će grad ograničiti prava svojih stanovnika ili nametnuti dužnosti', rekao je,

'Naprotiv, nadam se da će ovo poslužiti kao prilika svakoj obitelji da razmisli i raspravi o vremenu provedenom na pametnim telefonima, kao i o dobu dana kada se uređaji koriste'.

Korištenje pametnih telefona tijekom aktivnosti poput gledanja videa tijekom kuhanja, vježbanja ili online učenja neće se računati u ta dva sata, dodao je. Gradonačelnik je kazao kako je svjestan da su pametni telefoni „korisni i neizostavni u svakodnevnom životu“, ali je istaknuo da neki učenici izostaju iz škole jer odbijaju izaći iz kuće bez telefona.