Japanski grad predlaže ograničenje upotrebe pametnih telefona na dva sata dnevno

Japanski grad Toyooke želi ograničiti korištenje pametnih telefona za svih svojih 69.000 stanovnika na dva sata dnevno, što je izazvalo intenzivnu raspravu o ovisnosti o mobitelima

Prijedlog, za koji se vjeruje da je prvi takve vrste u Japanu, trenutno je predmet rasprave među zastupnicima nakon što ga je ranije ovog tjedna podnijela općinska uprava Toyookea u Aichiju.

Gradonačelnik Toyookea Masafumi Koki rekao je da se prijedlog - koji bi se primjenjivao samo izvan posla i školovanja - neće strogo provoditi, već je namijenjen 'poticanju' stanovnika da bolje upravljaju svojim vremenom provedenim na pametnom telefonu.

Neće biti kazni za kršenje pravila, koje će biti usvojeno u listopadu ako ga odobre zastupnici. 'Ograničenje od dva sata samo je smjernica za poticanje građana', rekao je gradonačelnik u izjavi. 'To ne znači da će grad ograničiti prava svojih stanovnika ili nametnuti dužnosti', rekao je,

'Naprotiv, nadam se da će ovo poslužiti kao prilika svakoj obitelji da razmisli i raspravi o vremenu provedenom na pametnim telefonima, kao i o dobu dana kada se uređaji koriste'.

Korištenje pametnih telefona tijekom aktivnosti poput gledanja videa tijekom kuhanja, vježbanja ili online učenja neće se računati u ta dva sata, dodao je. Gradonačelnik je kazao kako je svjestan da su pametni telefoni „korisni i neizostavni u svakodnevnom životu“, ali je istaknuo da neki učenici izostaju iz škole jer odbijaju izaći iz kuće bez telefona.

