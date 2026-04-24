Optužbe iz Bijele kuće: 'Kina masovno kopira naš AI'

'Te koordinirane kampanje sustavno izvlače sposobnosti iz američkih AI modela , iskorištavajući američku stručnost i inovacije', napisao je Kratsios. Ove optužbe dolaze u kontekstu intenzivnog tehnološkog nadmetanja između SAD-a i Kine, gdje je umjetna inteligencija postala ključna točka sukoba, uz kompanije poput Nvidije koje se nalaze između dviju strana.

Strane organizacije, uglavnom povezane s Kinom, provode 'kampanje industrijskih razmjera' s ciljem izvlačenja znanja iz naprednih američkih AI modela, tvrdi Michael Kratsios iz Ureda za znanost i tehnološku politiku Bijele kuće. U dopisu navodi da se koriste deseci tisuća lažnih računa i sofisticirani alati kako bi se prikrilo djelovanje i došlo do vlasničkih informacija.

Središnji problem je tehnika poznata kao 'destilacija', kojom se znanje velikih AI modela prenosi na manje i jeftinije sustave. Iako je riječ o uobičajenoj metodi treniranja, tvrtke poput OpenAI-a i Anthropica tvrde da se koristi za nepošteno repliciranje njihovih modela.

Posebno se spominje DeepSeek, kineski startup koji je već bio pod sličnim optužbama. OpenAI je ranije upozorio zakonodavce da DeepSeek pokušava oponašati performanse njihovih modela, dok je Anthropic naveo da je otkrio 'kampanje industrijskih razmjera' usmjerene na izvlačenje sposobnosti modela Claude.

Osim pitanja intelektualnog vlasništva, ovakve prakse otvaraju i sigurnosne rizike. Prema navodima Anthropica, destilirani modeli mogu biti lišeni zaštitnih mehanizama, uključujući sigurnosne protokole i sustave koji osiguravaju neutralnost i točnost, piše CNN.

Administracija planira odgovoriti nizom mjera, uključujući razmjenu informacija s američkim AI tvrtkama, jačanje koordinacije privatnog sektora te razmatranje načina za pozivanje stranih aktera na odgovornost. Također se radi na razvoju praksi za otkrivanje i sprječavanje ovakvih aktivnosti.

U širem kontekstu, SAD nastoji učvrstiti svoju poziciju lidera u razvoju umjetne inteligencije, uključujući regulaciju na saveznoj razini i ograničenja izvoza naprednih čipova prema Kini, iako kritičari upozoravaju da takav pristup može smanjiti odgovornost tehnoloških kompanija.