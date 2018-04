Opet novosti s Instagrama: Stiže još jedna zanimljiva značajka

Kako bi poboljšali povezivost korisnika na popularnoj foto platformi, tvorci uvode jednu vrlo prepoznatljivu značajku koja je neobični i vrlo popularni Snapchat dugo vremena činila vrlo jedinstvenim

Dok smo do nedavno mogli komentirati Instagramovu sklonost kopiranja značajki iz Snapchata, sada možemo potvrditi da se radi o otvorenoj praksi. Kompanija je TechCrunchu potvrdila da testira takozvane Nametagove, Instagram verziju Snapcodeova.

Naravno, kao i kod ostalih eksperimentalnih značajki, ni ovoj nitko ne garantira da će ući u službenu verziju Instagrama, što opet ne znači da ju nećemo nikad vidjeti. Ako Instagram nastavi plijeniti pažnju korisnika Snapchata, on će morati uhvatiti i dio njegovog, recimo to tako - duha. To znači da će morati zamijeniti Snapcodeove Nametagovima.



Oni će svima omogućiti da pronalaze nove kontakte, što je u svakom slučaju napredak u odnosu na situaciju kakvu imamo danas.