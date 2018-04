Mark Zuckerberg bi se mogao posuti pepelom, evo što trebate znati

'Postalo je jasno kako nismo poduzeli dovoljno kako bismo spriječili zlorabu. Nismo sagledali dovoljno široko naše odgovornosti. Bila je to moja pogreška, i žao mi je', reći će, između ostalog, šef Facebooka

Suosnivač i glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg izrazit će tijekom svjedočenja pred američkim Kongresom žaljenje zbog toga što je tvrtka kojoj je na čelu dozvolila trećim stranama korištenje osobnih podataka njenih korisnika bez dozvole, kao i zbog prespore reakcije na miješanje Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine.

Sudeći po pripremljenoj izjavi, Zuckerberg planira ponoviti mantru o tome kako Facebook povezuje ljude, ali i priznati kako ima mračnu stranu.

'Postalo je jasno kako kao razvojni programeri nismo poduzeli dovoljno kako bismo spriječili zlorabu tih alata. To vrijedi za lažne vijesti, inozemno miješanje u izborni proces i govor mržnje te zaštitu privatnosti podataka. Nismo sagledali dovoljno široko naše odgovornosti, i to je bila velika pogreška. Bila je to moja pogreška, i žao mi je. Pokrenuo sam Facebook, vodim ga, i odgovoran sam za ono što se događa u njemu', navedeno je u izjavi.

Svjedočenje je objavljeno netom prije prvog od dva saslušanja zbog skandala s tvrtkom Cambridge Analytica, zakazana za ovaj tjedan. Zuckerberg je viđen kako se u odijelu, praćen lobistima i pomoćnicima, sastaje sa zakonodavcima na američkom Capitol Hillu. Ignorirao je pitanja novinara nakon sastanaka.