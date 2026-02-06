NOVITETI

OpenAI predstavio platformu za upravljanje AI agentima, evo o čemu se radi

Miroslav Wranka

06.02.2026 u 10:11

Sam Altman (OpenAI)
Sam Altman (OpenAI) Izvor: EPA / Autor: Franck Robichon
Bionic
Reading

OpenAI Frontier je sveobuhvatna otvorena platforma pomoću koje je moguće upravljati i agentima izgrađenim izvan OpenAI-a

OpenAI je lansirao novi proizvod koji pomaže poduzećima pri snalaženju u svijetu agenata s umjetnom inteligencijom, fokusirajući se na upravljanje njima kao ključnu infrastrukturu za usvajanje AI-a u poduzećima.

OpenAI Frontier je sveobuhvatna otvorena platforma pomoću koje je moguće upravljati i agentima izgrađenim izvan OpenAI-a, programirati ih za povezivanje s vanjskim podacima i aplikacijama, što im omogućuje izvršavanje zadataka daleko izvan OpenAI-eve platforme, kao i ograničiti i upravljati onime čemu ti agenti imaju pristup i što mogu raditi.

vezane vijesti

Dizajniran da bi radio na isti način na koji tvrtke upravljaju zaposlenicima, Frontier nudi proces uvođenja za agente i petlju povratnih informacija koja im treba pomoći u poboljšavanju izvedbe s vremenom.

On je trenutno dostupan samo ograničenom broju korisnika, a šire bi dostupan trebao postati nadolazećih mjeseci. Cijene zasad nisu objavljene. OpenAI potencijalne kupce vidi u tvrtkama kao što su HP, Oracle, State Farm i Uber jer proizvodi za upravljanje agentima postaju važni otkako su oni sve prisutniji.

Salesforce ima vjerojatno najpoznatiji takav proizvod, Agentforce, lansiran u jesen 2024. godine, a značajan igrač je i LangChain, osnovan 2022., koji je prikupio investiciju vrijednu više od 150 milijuna američkih dolara od tvrtki koje se bave rizičnim ulaganjima. CrewAI je pak manji startup koji je prikupio više od 20 milijuna dolara.

U prosincu je tvrtka Gartner objavila izvješće o ovoj vrsti softvera te nazvala platforme za upravljanje agentima 'najvrjednijom nekretninom umjetne inteligencije' i nužnim dijelom infrastrukture za poduzeća koja je žele usvojiti.

OpenAI je jasno naznačio da će njeno usvajanje biti jedan od glavnih fokusa za ovu godinu, a također je najavio dva značajna poslovna ugovora – sa ServiceNowom i Snowflakeom, piše Tech Crunch.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEKA BOLJA VREMENA

NEKA BOLJA VREMENA

Želite vratiti osjećaj bezbrižnog skrolanja internetom? Ovaj projekt bi vam se mogao svidjeti
NOVITETI

NOVITETI

OpenAI predstavio platformu za upravljanje AI agentima, evo o čemu se radi
TEHNOLOŠKA NEOVISNOST

TEHNOLOŠKA NEOVISNOST

Europski adut u AI utrci: U Münchenu pokrenuta moćna tvornica

najpopularnije

Još vijesti