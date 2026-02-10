Goran Vučević odlazi iz Hajduka!

Odluku će javnosti na izvanrednoj konferenciji za medije u 17 sati službeno predstaviti predsjednik kluba Ivan Bilić te predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović-Visković , piše Index .

Vučević je na toj poziciji proveo manje od godinu dana, nakon što je u srpnju prošle godine preuzeo odgovornost za sportski segment kluba. Na Poljud se vratio poslije raskida suradnje Hajduka s Françoisom Vitalijem, a u klub je stigao nakon devetogodišnje pauze, ponovno kao ključna osoba za sportska pitanja.

Posljednji put Hajduk je napustio 2016. godine, nakon trogodišnjeg mandata sportskog direktora. U razdoblju nakon toga radio je u Barceloni kao dio tima sportskog direktora, a zatim i u Al Nassru, gdje je obnašao funkcije tehničkog i sportskog direktora. Klub iz Saudijske Arabije napustio je krajem 2023. godine.