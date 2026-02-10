ŠOK

Goran Vučević odlazi iz Hajduka!

N.M.

10.02.2026 u 14:31

Goran Vučević
Goran Vučević Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Goran Vučević razriješen je dužnosti sportskog direktora Hajduka.

Odluku će javnosti na izvanrednoj konferenciji za medije u 17 sati službeno predstaviti predsjednik kluba Ivan Bilić te predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović-Visković, piše Index.

Vučević je na toj poziciji proveo manje od godinu dana, nakon što je u srpnju prošle godine preuzeo odgovornost za sportski segment kluba. Na Poljud se vratio poslije raskida suradnje Hajduka s Françoisom Vitalijem, a u klub je stigao nakon devetogodišnje pauze, ponovno kao ključna osoba za sportska pitanja.

Posljednji put Hajduk je napustio 2016. godine, nakon trogodišnjeg mandata sportskog direktora. U razdoblju nakon toga radio je u Barceloni kao dio tima sportskog direktora, a zatim i u Al Nassru, gdje je obnašao funkcije tehničkog i sportskog direktora. Klub iz Saudijske Arabije napustio je krajem 2023. godine.

tportal
