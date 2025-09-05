Održano prvo izdanje Q Leadership Breakfasta: AI agenti donose 30 do 40 posto uštede kompanijama

Na ovotjednom druženju, na temu 'AI agenti u poslovnom okruženju' istaknuto je kako ovom tehnologijom organizacije mogu ostvariti uštede do 40 posto, te u pet minuta ili manje provesti analize poslovanja, obraditi ogromne količine ulaznih i izlaznih faktura te sastaviti cjelovite ponude.

'AI agenti sposobni su automatizirati mnoštvo zadataka u organizacijama i osigurati uštedu od oko 30 do 40 posto. No, kompanije koje u taj proces uđu nespremne, s neposloženim podacima i procesima, uvijek će imati problema s ostvarenjem punog potencijala AI agenata. Zato naglašavamo da je to prvi i najbitniji korak, nakon čega definiramo procese koji se mogu automatizirati+, naglasio je Hrvoje Gorajščan , glavni direktor tvrtke Q.

AI agenti su inteligentni algoritmi sposobni preuzeti čitave skupine rutinskih zadataka, od korisničke podrške do obrade podataka, oslobađajući vrijeme zaposlenika za strateške i kreativne zadatke. Oni najpoznatiji, poput ChatGPT-ja, Alexe i DeepSeeka služe za širok raspon primjena, dok oni kakve izrađuje Q služe kao odgovor na specifične poslovne potrebe klijenata. Na održanom Q Leadership Breakfastu predstavljeni su primjeri kako se ove tehnologije već primjenjuju u praksi i raspravljalo se o potencijalnim izazovima i prilikama za domaće tvrtke.

'Sva rješenja u Q-u razvijamo s human-in-the loop pristupom, a zahvaljujući našim velikim AI timovima možemo dodijeliti adekvatnu osobu za potrebu svakog specifičnog klijenta i njegovih projekata. AI agenti koje isporučujemo su potpuno custom-made i izrađenu u okviru ekosustava koje klijent već koristi', istaknuo je Zlatko Matokanović, direktor istraživanja i razvoja AI-ja u tvrtki Q.

Kako ističu iz Q-a, cilj ovih okupljanja je kroz konkretne primjere s liderima vodećih hrvatskih kompanija razgovarati o tome što razne tehnologije znače za današnje poslovanje i otvoriti prostor za razmjenu iskustava. Ovi tematski doručci okupljat će predstavnike brojnih domaćih tvrtki, uz case studyje stručnjaka iz Q-a i rasprave okupljenih.