Dosadašnji Appleov šef za umjetnu inteligenciju odlazi iz tvrtke

Tim Cook , izvršni direktor Applea, rekao je kako je Giannandrea pomogao tvrtki 'u izgradnji i unapređenju AI rada' i omogućio Appleu 'nastavak inovacija'. Giannandreu će zamijeniti dugogodišnji istraživač umjetne inteligencije Amar Subramanya .

Dosadašnji šef za umjetnu inteligenciju John Giannandrea odlazi iz Applea. Tvrtku će napustiti nakon što je u njoj proveo sedam godina, u trenutku kad Apple zaostaje za konkurencijom u uvođenju značajki generativne umjetne inteligencije , posebno kad je riječ o glasovnom asistentu Siri.

Apple je predstavio paket AI proizvoda, Apple Intelligence, u lipnju 2024. godine, ali je sporo obnavljao svoje proizvode generativnom umjetnom inteligencijom u usporedbi s konkurentima poput Googlea.

Apple je dodao manje značajke, poput prevođenja jezika u stvarnom vremenu u novim slušalicama AirPod, značajku koju su Googleove slušalice dodale 2017., kao i aplikaciju za fitness koja koristi AI generirani glas za razgovore tijekom vježbanja. Velike promjene su još u pripremi.

Tvrtka već više od godinu dana najavljuje nadogradnju Siriju usmjerenu na umjetnu inteligenciju, ali to je dosad više puta bilo odgađano. Trenutno se očekuje kako bi do nadogradnje moglo doći iduće godine.

Subramanya je prethodno radio kao korporativni potpredsjednik za umjetnu inteligenciju u Microsoftu, a proveo je i 16 godina u Googleu, gdje je bio voditelj inženjeringa za njihov Gemini AI Assistant, kojeg se smatra liderom u industriji. Bit će podređen Craigu Federighiju, Appleovom voditelju inženjeringa, koji je također preuzeo veću ulogu u radu na umjetnoj inteligenciji u tvrtki posljednjih godina, piše Guardian.