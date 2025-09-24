Od dugova i kaosa do uzora Europi: Nevjerojatna transformacija zemlje na jugu Balkana

Nekad europski financijski izopćenik te simbol neučinkovitog poreznog sustava i dužničke krize danas bilježi proračunski suficit i bolje kreditne ocjene zahvaljujući potpunoj digitalizaciji
Grčka nastoji zauvijek raskrstiti s nasljeđem dugotrajne krize. Nova zgrada porezne uprave smještena je na prometnom industrijskom potezu izvan Atene te su nekadašnji trgovački centar i klizalište pretvoreni u ultramoderni digitalni centar koji je odigrao ključnu ulogu u spašavanju posrnulog poreznog i financijskog sustava zemlje.
U zgradi rade stotine inspektora te prate porezne prijestupnike uz pomoć dronova, tehnologije big data i prijenosa uživo iz udaljenih luka ili sela. Analitičari u Neovisnoj upravi za javne prihode (AADE) u stvarnom vremenu nadziru milijune transakcija i na temelju algoritama izdaju naloge za provjere tvrtki s visokom vjerojatnošću poreznih nepravilnosti.
Porezni sustav Grčke, nekoć sinonim za neučinkovitost, u potpunosti je transformiran zahvaljujući tehnologiji, piše Euronews.
Od krize do investicijskog rejtinga
Zemlja koja je gotovo desetljeće bila financijski izopćenik Europe sada je jedan od najboljih proračunskih izvođača, a obveznice su joj sve tri velike agencije za rejting ponovno svrstale u investicijsku kategoriju. 'Godinama smo sustavno i predano radili. Od stanja u kojem nismo imali nikakve podatke došli smo do razine big data', rekao je Giorgos Picilis, guverner porezne uprave, u razgovoru za Associated Press.
Grčka je prošle godine bila jedna od samo šest država članica EU-a koje su zabilježile proračunski suficit nakon desetljeća deficita. Pozitivni trendovi nastavljeni su i ove godine, pri čemu su državni prihodi do kolovoza znatno premašili ciljeve.
Rejtinška agencija Moody’s u ožujku je unaprijedila kreditni rejting Grčke, naglasivši važnost digitalizacije poreznog sustava. Jason Graffam iz agencije Morningstar DBRS istaknuo je da su dugoročni troškovi zaduživanja zemlje sada niži od talijanskih i francuskih, a tek malo viši od španjolskih.
'Grčka danas uistinu nije zemlja kakva je bila prije deset godina. Došlo je do trajne promjene ekonomskog modela i fiskalnog režima', rekao je Graffam.
Tehnologija umjesto papirologije
Tijekom godina krize međunarodni vjerovnici nametnuli su oštre mjere štednje u zamjenu za tri velika paketa pomoći, a stanovništvo je podnijelo golem teret: plaće su rezane, tvrtke propadale i nezaposlenost je rasla. No pritisak vjerovnika natjerao je vlasti da moderniziraju jedan od najslabijih poreznih sustava u Europi.
Papir i telefaks uređaji zamijenjeni su beskontaktnim sustavima temeljenima na algoritmima koji pregledavaju kartična plaćanja, porezne prijave, podatke o plaćama, carinske deklaracije i bankovne evidencije te bilježe anomalije koje inspektori potom istražuju.
Na terenu pak koriste posebno opremljene pametne telefone te oni u sjedište prenose video i audiozapise, a imaju i tipke za hitne slučajeve. U kontrolnoj sobi istodobno se prate dronovi i inspekcije na terenu; od restorana i luka, preko skrivenih skladišta žitarica, do cisterni s gorivom na brodovima.
Nedavna akcija u noćnim klubovima, nazvana 'Groznica subotnje večeri', otkrila je da računi ne odgovaraju stvarnoj potrošnji. Nakon što su stigli inspektori, prijavljeni prihodi klubova udvostručili su se u svega nekoliko dana.
Prevaru je moguće otkriti i usporedbom mobilnih signala i prijavljenih računa na blagajnama povezanima s poreznom upravom. 'Ako zabilježimo signale s 20 mobitela u trgovini, a gotovo da nema računa, odmah šaljemo ekipu', objasnio je jedan od inspektora.
Reforme su popravile međunarodnu reputaciju Grčke i omogućile porezne olakšice od 1,6 milijardi eura. No oporbene stranke tvrde da efikasnija naplata poreza ne ublažava rast nejednakosti. Nacionalna stopa PDV-a, povećana tijekom krize na 24 posto, nije smanjena, a siromaštvo ostaje visoko.
Grčka komunistička partija nedavne je proračunske brojke nazvala 'krvavim suficitom' koji smanjuje kupovnu moć ljudi. Istodobno, vlada se suočava s javnim nezadovoljstvom zbog korupcijskih skandala i rastućih troškova života. Unatoč kritikama, u poreznoj upravi vjeruju da nova disciplina postupno gradi povjerenje građana u institucije. 'Biti porezno odgovoran donosi korist. Time otvaramo prostor za reforme', naglasio je guverner Picilis.
Promjene vidljive i na tržnicama
Promjene se vide i na ulicama, točnije tržnicama. Na štandu sjeverno od Atene prodavač voća i povrća Makis Panaretos kaže da se oko 70 posto njegovih transakcija sada obavlja elektronički i automatski prijavljuje poreznoj upravi. Do studenoga će sve tvrtke morati prihvatiti IRIS, grčki sustav trenutnih plaćanja, čime će se ukinuti bankovne naknade koje trenutačno plaćaju mali trgovci.
Analitičari smatraju da je grčki primjer dokaz toga da kriza može ubrzati reforme. 'Grčka je pokazala da digitalizacija i institucionalna neovisnost mogu donijeti stvarne fiskalne dobitke', ističe Aleksandros Kentikelenis, profesor političke ekonomije na Sveučilištu Bocconi u Milanu.
Daljnja integracija umjetne inteligencije u sustave porezne uprave očekuje se do 2026., što će ubrzati procese, navode porezni dužnosnici. 'Modernizacija porezne administracije se nastavlja i podupire naša očekivanja da će rast prihoda ostati snažan', napisao je Moody’s u izvješću.
Ministar financija Kiriakos Pierakakis naglašava da je ovo put bez povratka. Ovaj zagovornik digitalnog eura povezuje reformu poreznog sustava s cjelokupnom digitalizacijom ekonomije. 'Zemlje se mijenjaju kada promijene smjer', poručio je nedavno. 'A ta promjena znači da nećemo zaostajati niti se ikada vraćati u prošlost.'