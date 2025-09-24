Od dugova i kaosa do uzora Europi: Nevjerojatna transformacija zemlje na jugu Balkana

Nekad europski financijski izopćenik te simbol neučinkovitog poreznog sustava i dužničke krize danas bilježi proračunski suficit i bolje kreditne ocjene zahvaljujući potpunoj digitalizaciji

Grčka nastoji zauvijek raskrstiti s nasljeđem dugotrajne krize. Nova zgrada porezne uprave smještena je na prometnom industrijskom potezu izvan Atene te su nekadašnji trgovački centar i klizalište pretvoreni u ultramoderni digitalni centar koji je odigrao ključnu ulogu u spašavanju posrnulog poreznog i financijskog sustava zemlje. U zgradi rade stotine inspektora te prate porezne prijestupnike uz pomoć dronova, tehnologije big data i prijenosa uživo iz udaljenih luka ili sela. Analitičari u Neovisnoj upravi za javne prihode (AADE) u stvarnom vremenu nadziru milijune transakcija i na temelju algoritama izdaju naloge za provjere tvrtki s visokom vjerojatnošću poreznih nepravilnosti. Porezni sustav Grčke, nekoć sinonim za neučinkovitost, u potpunosti je transformiran zahvaljujući tehnologiji, piše Euronews.

Od krize do investicijskog rejtinga Zemlja koja je gotovo desetljeće bila financijski izopćenik Europe sada je jedan od najboljih proračunskih izvođača, a obveznice su joj sve tri velike agencije za rejting ponovno svrstale u investicijsku kategoriju. 'Godinama smo sustavno i predano radili. Od stanja u kojem nismo imali nikakve podatke došli smo do razine big data', rekao je Giorgos Picilis, guverner porezne uprave, u razgovoru za Associated Press. Grčka je prošle godine bila jedna od samo šest država članica EU-a koje su zabilježile proračunski suficit nakon desetljeća deficita. Pozitivni trendovi nastavljeni su i ove godine, pri čemu su državni prihodi do kolovoza znatno premašili ciljeve. Rejtinška agencija Moody’s u ožujku je unaprijedila kreditni rejting Grčke, naglasivši važnost digitalizacije poreznog sustava. Jason Graffam iz agencije Morningstar DBRS istaknuo je da su dugoročni troškovi zaduživanja zemlje sada niži od talijanskih i francuskih, a tek malo viši od španjolskih. 'Grčka danas uistinu nije zemlja kakva je bila prije deset godina. Došlo je do trajne promjene ekonomskog modela i fiskalnog režima', rekao je Graffam.

Tehnologija umjesto papirologije Tijekom godina krize međunarodni vjerovnici nametnuli su oštre mjere štednje u zamjenu za tri velika paketa pomoći, a stanovništvo je podnijelo golem teret: plaće su rezane, tvrtke propadale i nezaposlenost je rasla. No pritisak vjerovnika natjerao je vlasti da moderniziraju jedan od najslabijih poreznih sustava u Europi. Papir i telefaks uređaji zamijenjeni su beskontaktnim sustavima temeljenima na algoritmima koji pregledavaju kartična plaćanja, porezne prijave, podatke o plaćama, carinske deklaracije i bankovne evidencije te bilježe anomalije koje inspektori potom istražuju. Na terenu pak koriste posebno opremljene pametne telefone te oni u sjedište prenose video i audiozapise, a imaju i tipke za hitne slučajeve. U kontrolnoj sobi istodobno se prate dronovi i inspekcije na terenu; od restorana i luka, preko skrivenih skladišta žitarica, do cisterni s gorivom na brodovima. Nedavna akcija u noćnim klubovima, nazvana 'Groznica subotnje večeri', otkrila je da računi ne odgovaraju stvarnoj potrošnji. Nakon što su stigli inspektori, prijavljeni prihodi klubova udvostručili su se u svega nekoliko dana. Prevaru je moguće otkriti i usporedbom mobilnih signala i prijavljenih računa na blagajnama povezanima s poreznom upravom. 'Ako zabilježimo signale s 20 mobitela u trgovini, a gotovo da nema računa, odmah šaljemo ekipu', objasnio je jedan od inspektora. Reforme su popravile međunarodnu reputaciju Grčke i omogućile porezne olakšice od 1,6 milijardi eura. No oporbene stranke tvrde da efikasnija naplata poreza ne ublažava rast nejednakosti. Nacionalna stopa PDV-a, povećana tijekom krize na 24 posto, nije smanjena, a siromaštvo ostaje visoko. Grčka komunistička partija nedavne je proračunske brojke nazvala 'krvavim suficitom' koji smanjuje kupovnu moć ljudi. Istodobno, vlada se suočava s javnim nezadovoljstvom zbog korupcijskih skandala i rastućih troškova života. Unatoč kritikama, u poreznoj upravi vjeruju da nova disciplina postupno gradi povjerenje građana u institucije. 'Biti porezno odgovoran donosi korist. Time otvaramo prostor za reforme', naglasio je guverner Picilis.