Pred Moldavijom su ključni izbori. Za to vrijeme Rusija ne staje s prljavim kampanjama

Predsjednica Moldavije Maia Sandu poručila je da će ovo biti 'najvažniji izbori u povijesti zemlje', istaknuvši da će članstvo u EU zaštititi Moldaviju 'od najveće prijetnje – Rusije' . Policija je samo prošlog tjedna provela 250 racija i privela 74 osobe zbog sumnje da planiraju destabilizaciju zemlje uz podršku Moskve.

Više organizacija za online nadzor otkrilo je propagandne kampanje povezane s Rusijom, čiji je cilj smanjiti podršku vladajućoj proeuropskoj Stranci akcije i solidarnosti (PAS). Istraživači tvrde da je riječ o novoj fazi ruskih operacija utjecaja, temeljenima na umjetnoj inteligenciji i sofisticiranoj infrastrukturi: od lažnih portala koji imitiraju zapadne medije, preko angažmana u Africi, do AI botova koji preplavljuju komentare porukama protiv EU-a.

Novi alati propagande

Organizacija Reset Tech otkrila je mrežu stranica poput engleskog portala Restmedia, a koji se predstavlja kao istraživački medij, ali sav sadržaj proizvodi AI. Oko četvrtine tekstova bavi se Moldavijom, redovito napadajući Sandu, PAS i EU, a potom ih prenose i prevode portali na drugim jezicima unutar Unije.

Restmedia, navodi se, plaća 'farme angažmana' u Africi da preko provjerenih računa na X-u šire sadržaj u sklopu shema 'pojačavanja po narudžbi'. Iako su pokušali sakriti tragove, istraživači su pronašli jasne tehničke veze prema Rusiji.

'AI može u nekoliko minuta proizvesti profile, fotografije, biografije i sadržaje za koje su ranije trebali tjedni ručnog rada', navodi rumunjski think tank Expert Forum, koji je identificirao i stotine lažnih računa na TikToku i Facebooku s milijunima pregleda.

Lažne stranice često oponašaju poznate medije. Jedna, kopirajući američki tabloid OK! Magazine, objavila je lažnu priču o 'skandalu sa spermom slavnih' u kojem navodno sudjeluje Sandu, koristeći stereotipe i izmišljotine da bi narušila njezin ugled. Drugi portali citirali su izvore povezane s Kremljem, optužujući predsjednicu za trgovinu djecom.

'Operativci koriste jeftin, lako dostupan softver za stvaranje 'brzih i prljavih' vizualnih imitacija portala', rekao je Ben Scott iz Reset Techa. 'Cilj je ne samo širiti laži, nego i potkopati povjerenje u bilo kakvu istinu.'

Oligarh u egzilu i novac iz Moskve

Posebnu ulogu u destabilizaciji ima proruski oligarh Ilan Šor, osuđen za prijevaru, koji navodno iz Moskve financira mreže političkih oglasa.

Prema podacima think tanka WatchDog, njegova je skupina samo između travnja i srpnja potrošila najmanje 45.000 eura na 1500 oglasa na Facebooku i YouTubeu, promovirajući narative da PAS planira pokrasti izbore, progoniti Moldavsku pravoslavnu crkvu i osiromašiti zemlju.

Vlasti u Moldaviji posljednjih su tjedana provele više racija, zaplijenile gotovinu, dokumente i opremu te utvrdile da su osumnjičeni primali upute putem Telegrama od koordinatora iz Rusije.

Moldavija je nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. podnijela zahtjev za članstvo u EU i prošle godine započela pristupne pregovore. No vlasti već dugo upozoravaju da se zemlja nalazi pod konstantnim hibridnim pritiscima Moskve: od dezinformacijskih kampanja i pokušaja kupovine glasova do ilegalnog financiranja proruskih stranaka.

'Znamo se boriti protiv ruske propagande i proruskih oligarha, ali trebamo više potpore partnera', kaže Andrei Rusu iz WatchDoga. 'Jer riječi same neće zaštititi Moldaviju od režima ako izbori budu pokradeni.'