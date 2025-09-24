Stalno su online: U ovim europskim zemljama ljudi provode najviše vremena na internetu

Na drugom kraju ljestvice nalazi se Mađarska , u kojoj je 12 posto ispitanika izjavilo da uopće ne koristi internet; najviše među europskim državama u anketi. Usporedbe radi, u Keniji i Indiji čak trećina, odnosno više od trećine ispitanika, ne koristi internet redovito.

Najveće udjele takvog ponašanja bilježe Japan (56 posto) i Južna Koreja (49 posto) dok su najniži u Nigeriji (13 posto) i Grčkoj (14 posto), pokazuje istraživanje američkog istraživačkog centra Pew, provedeno početkom godine. U Europi prednjače Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Švedska i Italija , gdje više od 90 posto stanovnika ima kućni pristup internetu.

Pewovo istraživanje također pokazuje da mladi odrasli ljudi u svim zemljama prednjače u korištenju interneta i društvenih mreža te da su oni najčešće 'stalno online', prenosi Euronews.

Zabrinutost zbog ovih trendova raste. Ranije studije upozorile su da pretjerano vrijeme pred ekranima povećava rizik od emocionalnih i ponašajnih problema kod djece. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nedavno je u govoru u Europskom parlamentu opasnosti društvenih mreža za mlade usporedila s alkoholom i drogom.

'Baš kao što smo u moje vrijeme djecu učili da ne smiju pušiti, piti ili gledati sadržaje za odrasle do određene dobi, vjerujem da je došlo vrijeme da isto razmotrimo za društvene mreže', rekla je 13. rujna.

Europski zakonodavci predlažu različite mjere: od regulacije velikih tehnoloških platformi radi sigurnijeg digitalnog okruženja do ograničavanja pristupa pametnim telefonima i društvenim mrežama u školama. UNESCO je izvijestio da su do kraja 2024. deseci školskih sustava diljem svijeta već uveli zabrane korištenja pametnih telefona u nastavi.