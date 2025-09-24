Googleovo istraživanje pokazalo: Većina IT-jevaca koristi AI na poslu

Google nastoji kapitalizirati taj prijelaz na AI asistirano programiranje, nudeći alate za generiranje koda i automatizaciju razvojnih zadataka; od besplatnih opcija do onih od 45 dolara mjesečno. No konkurencija je jaka - od velikih igrača poput Microsofta, OpenAI-ja i Anthropica, do startupova poput Replita i Anyspherea, čije valuacije brzo rastu.

Podaci ipak pokazuju da je mladim inženjerima sve teže pronaći posao u IT-u, dok se istovremeno taj suočava s valom otkaza.

Trenutno se rast umjetne inteligencije promatra kroz prizmu zabrinutosti, pretjeranog hypea, ali i obećanja o tome kako bi tehnologija mogla preoblikovati tržište rada i ekonomiju. Izvršni direktor Anthropica , Dario Amodei , u svibnju je izazvao pozornost tvrdnjom da bi AI mogao utjecati na rast nezaposlenosti, no drugi stručnjaci iz industrije nastojali su ublažiti takva predviđanja.

Ryan J. Salva, voditelj Googleovih alata za kodiranje, kaže da većina Googleovih timova svakodnevno koristi AI; od pisanja dokumentacije do kodiranja. 'Ako ste inženjer u Googleu, neizbježno je da ćete koristiti AI u svakodnevnom radu', rekao je Salva za CNN uoči objave izvještaja.

Ipak, korištenje AI alata ne znači da su svi korisnici zadovoljni njihovom kvalitetom. Prema istraživanju, 46 posto stručnjaka navelo je da 'donekle' vjeruje AI generiranom kodu, 23 posto vjeruje mu 'vrlo malo', dok ga 20 posto smatra pouzdanim. Kada je riječ o kvaliteti koda, 31 posto ispitanika reklo je da ju je AI 'neznatno poboljšao', dok 30 posto smatra da nema nikakav učinak.

Salva procjenjuje da su AI alati sada na razini između treće i četvrte faze od mogućih pet. To znači da su sposobni rješavati složenije probleme i prelaziti granice različitih sustava, ali još uvijek nisu u stanju potpuno samostalno funkcionirati. I dalje im je potreban ljudski nadzor i niz sigurnosnih provjera.

Sve to odvija se u zahtjevnom razdoblju za početnike u industriji. Prema podacima američke središnje banke u New Yorku, stopa nezaposlenosti među novim diplomantima računalnih znanosti i inženjerima viša je nego kod kolega s diplomama iz povijesti umjetnosti ili engleskog jezika. Istodobno, broj oglasa za poslove softverskih inženjera na Indeedu pao je za 71 posto između veljače 2022. i kolovoza 2025.

Iako su mladi diplomanti u razgovoru za CNN uglavnom izrazili optimizam glede dugoročnih izgleda, priznali su da AI mijenja samu prirodu posla. Jedan od njih, Julio Rodriguez, kazao je da je poslao više od 150 prijava prije nego što je dobio posao.

Salva smatra da postoje ključni segmenti razvoja softvera koji se ne mogu automatizirati te da će AI prvenstveno pojednostaviti rutinske zadatke. No priznaje i da dio rasta u korištenju AI-ja proizlazi iz same popularnosti tehnologije. 'Razvoj softvera je poput modne industrije… svi jurimo za novim trapericama. A kad se o nečemu toliko priča, svi to žele probati.'