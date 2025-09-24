Novi skandal: Američka granična policija nezakonito prikupljala DNA vlastitih građana

Prema novom izvješću Centra za privatnost i tehnologiju Sveučilišta Georgetown, među njima je bio i 25-godišnji državljanin SAD-a koji je u ožujku 2021. zaustavljen u zračnoj luci Midway u Chicagu. Nije bio optužen ni za kakav prekršaj, no agenti su mu uzeli bris usne šupljine. Njegovi genetski podaci završili su u FBI-evom sustavu Codis, nacionalnoj bazi DNA koja se koristi za kriminalističke istrage.

'U pitanju je alarmantna zloupotreba moći. DHS redovito prikuplja DNA američkih građana bez pravne osnove', upozorila je Stevie Glaberson, direktorica istraživanja i zagovaranja u Georgetownovu centru. Dodala je da program, zbog nedostatka kontrole, krši američki ustav i Četvrti amandman, prenosi Guardian.

Podaci pokazuju da je od oko 40 američkih državljana uziman DNA iako nisu bili optuženi ni za kakvo kazneno djelo, a među njima je i šestero maloljetnika. U nekim slučajevima bris je uzet zbog civilnih, a ne kaznenih prekršaja, primjerice zbog 'neprijavljene robe' kupljene u inozemstvu. U dva slučaja agenti su kao razlog jednostavno naveli 'inspekciju imigracijskog službenika'.

'CBP-ovi službeni podaci sami po sebi su zastrašujući. Iz slučaja u slučaj, agenti povlače američke građane sa strane i uzimaju im DNA bez ikakvog razloga', rekla je Glaberson.