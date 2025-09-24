Novi skandal: Američka granična policija nezakonito prikupljala DNA vlastitih građana

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) i Carinska i granična služba (CBP) od 2020. do 2024. godine prikupili su DNA gotovo 2000 američkih građana, uključujući maloljetnike, te ga proslijedili FBI-u, iako mnogi od tih građana nisu bili optuženi za kaznena djela
Prema novom izvješću Centra za privatnost i tehnologiju Sveučilišta Georgetown, među njima je bio i 25-godišnji državljanin SAD-a koji je u ožujku 2021. zaustavljen u zračnoj luci Midway u Chicagu. Nije bio optužen ni za kakav prekršaj, no agenti su mu uzeli bris usne šupljine. Njegovi genetski podaci završili su u FBI-evom sustavu Codis, nacionalnoj bazi DNA koja se koristi za kriminalističke istrage.
'U pitanju je alarmantna zloupotreba moći. DHS redovito prikuplja DNA američkih građana bez pravne osnove', upozorila je Stevie Glaberson, direktorica istraživanja i zagovaranja u Georgetownovu centru. Dodala je da program, zbog nedostatka kontrole, krši američki ustav i Četvrti amandman, prenosi Guardian.
Podaci pokazuju da je od oko 40 američkih državljana uziman DNA iako nisu bili optuženi ni za kakvo kazneno djelo, a među njima je i šestero maloljetnika. U nekim slučajevima bris je uzet zbog civilnih, a ne kaznenih prekršaja, primjerice zbog 'neprijavljene robe' kupljene u inozemstvu. U dva slučaja agenti su kao razlog jednostavno naveli 'inspekciju imigracijskog službenika'.
'CBP-ovi službeni podaci sami po sebi su zastrašujući. Iz slučaja u slučaj, agenti povlače američke građane sa strane i uzimaju im DNA bez ikakvog razloga', rekla je Glaberson.
DNA u trajnoj kriminalnoj bazi
Prema važećim propisima, CBP smije prikupljati DNA osoba koje su uhićene, protiv kojih se vodi kazneni postupak ili su osuđene, kao i neameričkih državljana u pritvoru. No zakon ne dopušta prikupljanje DNA od građana samo zato što su zadržani na granici.
Unatoč tome, u otprilike 865 slučajeva, od njih ukupno 2000, protiv građana nije podignuta nikakva službena federalna optužnica, što znači da njihovo zadržavanje nije prošlo sudsku provjeru.
Glaberson upozorava da DNA može otkriti izrazito osjetljive informacije; od rodbinskih veza do podataka o članovima obitelji, bez obzira na njihovo državljanstvo. 'Ti ljudi tako mogu postati meta kriminalističkih istraga u kojima se inače nikada ne bi našli', rekla je.
FBI je u međuvremenu u svoju bazu pohranio i DNA više od 133.000 migranata – tinejdžera i djece – što je također izazvalo kritike u ranijim izvješćima. Prema Glaberson, posljednji podaci potvrđuju najgore sumnje: 'Ako mislite da vas državljanstvo štiti od autoritarnih praksi, ovo je dokaz da to nije istina.'