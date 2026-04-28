Nova značajka u testiranju: Moći ćemo razgovarati s YouTubeom?

Miroslav Wranka

28.04.2026 u 13:14

tportal
Izvor: EPA / Autor: Adam Vaughan
Umjesto upisivanja ključnih riječi u traku za pretraživanje, moguće je postaviti YouTubeu cijelo pitanje i dobiti odgovor koji više nalikuje razgovoru

Pretplatnici na YouTube Premium u SAD-u (18 godina i stariji) mogu isprobati konverzacijsko iskustvo pretraživanja putem umjetne inteligencije pod nazivom Ask YouTube, koje je drugačije od svega što je YouTube prije nudio.

Umjesto upisivanja ključnih riječi u traku za pretraživanje, moguće je postaviti YouTubeu cijelo pitanje i dobiti odgovor koji više nalikuje razgovoru.

Ovu značajku moguće je uključiti pomoću eksperimentalne značajke YouTubea. Nakon što to učinite, pojavit će dugme Ask YouTube ugrađeno u traku za pretraživanje YouTubea.

Kada kliknete traku za pretraživanje, YouTube će prikazati predložene upite poput Što je uzrok financijske krize 2008.? ili Kako popraviti ogoljeni vijak?

To mogu biti pretraživanja u trendu ili temeljena na vašoj vlastitoj povijesti na YouTubeu.

Moguće je pretraživati ​ponuđene pojmove ili unijeti vlastiti pojam za pretraživanje i pritisnuti dugme Ask YouTube za pretragu, piše Digital Trends.

