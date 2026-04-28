Obrana od AI prijetnje: Taylor Swift zatražila zaštitu svog lika i glasa

Zahtjevi su podneseni Američkom uredu za patente i žigove. Kao vlasnika audio isječaka i slike naveden je TAS Rights Management u vlasništvu Swiftove.

Pop superzvijezda Taylor Swift podnijela je zahtjeve za zaštitni znak za dva audio isječka i jednu sliku sebe, nastojeći zaštititi svoj glas i lik od lažnih videozapisa i zvuka stvorenih umjetnom inteligencijom.

U jednom od audio isječaka, čuje se kako Swift kaže: 'Hej, ovdje Taylor Swift, i možete poslušati moj novi album Život plesačice na zahtjev na Amazon Music Unlimited.'



Drugi isječak kaže: 'Hej, ovdje Taylor. Moj novi album Život plesačice izlazi 3. listopada i možete ga kliknuti kako bi ga spremil i poslušali na Spotifyju.'



Slika koju Swift želi zaštititi prikazuje je na pozornici u šljokičastoj odjeći s ružičastom gitarom u ruci.



Swiftina slika i glas korišteni su u bezbrojnim lažnim objavama generiranim umjetnom inteligencijom - od lažnog oglašavanja do lažnih političkih preporuka i eksplicitnih slika.



Glumac Matthew McConaughey dobio je odobrenje za slične prijave. Medijima je rekao kako želi stvoriti 'jasan perimetar oko vlasništva, a pristanak i atribucija su norma u svijetu umjetne inteligencije'.



Odvjetnik za zaštitne znakove Josh Gerben, koji je prvi objavio kako je Swift podnijela prijave, napisao je kako su one 'posebno dizajnirane kako bi zaštitile Taylor od prijetnji koje predstavlja umjetna inteligencija'.



'Iako postojeći zakoni o pravu na publicitet nude određenu zaštitu od neovlaštene upotrebe lika poznate osobe, prijave za zaštitne znakove mogu pružiti dodatni sloj zaštite', napisao je Gerben.



Dodao je kako je registracija govornog glasa slavne osobe nova upotreba registracije zaštitnog znaka koja nije testirana na sudovima.



'Pjevači su se povijesno oslanjali na zakon o autorskim pravima kako bi zaštitili svoju snimljenu glazbu. No, tehnologije umjetne inteligencije sada omogućuju korisnicima generiranje potpuno novog sadržaja koji oponaša glas umjetnika bez kopiranja postojeće snimke, stvarajući prazninu koju bi zaštitni znakovi mogli pomoći popuniti', napisao je Gerben.



Također je naveo kako fotografija koju Swift želi zaštititi služi sličnoj svrsi.



'Zaštitom prepoznatljivog vizualnog elementa, sve do kombinezona kojeg obično nosi i poze, Swiftin tim može dobiti dodatne osnove za podnošenje zahtjeva protiv manipuliranih ili umjetnom inteligencijom generiranih slika koje evociraju njezinu sličnost“, istaknuo je Gerben, a prenosi Reuters.

