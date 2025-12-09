IBM za 11 milijardi dolara preuzima Confluent

IBM je u ponedjeljak objavio da će za 11 milijardi dolara kupiti tvrtku Confluent, specijaliziranu za podatkovnu infrastrukturu, čime širi svoje cloud usluge i priprema se za rast potražnje povezan s umjetnom inteligencijom
'Big Blue', kako IBM često nazivaju, pod vodstvom direktora Arvinda Krishne intenzivno se okreće akvizicijama kako bi ojačao cloud i softverski segment – područje visokog rasta i marži – jer korisnici ubrzano moderniziraju svoje sustave za podršku složenim AI aplikacijama.
Confluent, tvrtka iz Mountain Viewa u Kaliforniji, pruža ključnu tehnologiju za obradu velikih količina podataka u stvarnom vremenu, što je ključno za rad suvremenih AI modela.
'Zajedno će IBM i Confluent omogućiti tvrtkama da brže i učinkovitije implementiraju generativnu i agentsku umjetnu inteligenciju', rekao je Krishna. 'Ovom akvizicijom IBM će ponuditi pametnu podatkovnu platformu za poslovne IT sustave, namijenjenu upravo AI-u.'
IBM-ova ponuda od 31 dolara po dionici predstavlja premiju od oko 34 posto u odnosu na posljednju cijenu dionice Confluenta prije objave. Nakon objave vijesti o akviziciji, dionice Confluenta skočile su gotovo 30 posto dok je IBM zabilježio rast od dva posto. Od 7. listopada, dan prije Reutersove informacije da tvrtka razmatra prodaju, Confluentova je dionica ukupno porasla oko 44 posto.
IBM već godinama koristi kupnje kako bi povećao svoj utjecaj i ublažio pritisak konkurencije, posebno u području clouda. U travnju prošle godine kupio je HashiCorp za 6,4 milijarde dolara, a akvizicija Red Hata iz 2019., vrijedna 34 milijarde dolara, smatra se presudnim potezom koji je ubrzao IBM-ov prodor u cloud.
Akviziciju će IBM financirati iz gotovinskih rezervi, a zaključenje se očekuje do sredine 2026. Tvrtka procjenjuje da će akvizicija pozitivno utjecati na prilagođenu temeljnu zaradu već unutar prve pune godine nakon zaključenja te na slobodni novčani tok u drugoj godini.