IBM za 11 milijardi dolara preuzima Confluent

'Big Blue', kako IBM često nazivaju, pod vodstvom direktora Arvinda Krishne intenzivno se okreće akvizicijama kako bi ojačao cloud i softverski segment – područje visokog rasta i marži – jer korisnici ubrzano moderniziraju svoje sustave za podršku složenim AI aplikacijama.

Confluent, tvrtka iz Mountain Viewa u Kaliforniji, pruža ključnu tehnologiju za obradu velikih količina podataka u stvarnom vremenu, što je ključno za rad suvremenih AI modela.

'Zajedno će IBM i Confluent omogućiti tvrtkama da brže i učinkovitije implementiraju generativnu i agentsku umjetnu inteligenciju', rekao je Krishna. 'Ovom akvizicijom IBM će ponuditi pametnu podatkovnu platformu za poslovne IT sustave, namijenjenu upravo AI-u.'