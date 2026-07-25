IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko oglasa, evo što se nudi

Hrvatski Telekom zapošljava Junior/Mid AI/Automation Engineera (m/ž). Traži se kandidat sa zanimanjem za umjetnu inteligenciju i željom za učenjem, dok su iskustvo u IT-u, rad s AI alatima, Gitom ili cloud platformama dodatna prednost. Poslodavac nudi mentorstvo, rad na stvarnim projektima od prvog dana, fleksibilno radno vrijeme, hibridni model rada te brojne pogodnosti poput dodatnog zdravstvenog osiguranja, MultiSport kartice i božićnice. Prijavi se do 13. kolovoza.

SICK Mobilisis d.o.o. traži .NET Software Engineera (m/f/d). Potrebno je iskustvo rada s C# i .NET Core tehnologijama, poznavanje relacijskih baza podataka i aktivno znanje engleskog jezika. Prednost imaju kandidati s iskustvom u cloud tehnologijama, softverskoj arhitekturi i GitLab CI/CD-u. Poslodavac nudi rad na inovativnim Industry 4.0 projektima, kontinuirano usavršavanje, godišnje bonuse, plaćeni ručak te moderan radni prostor s teretanom. Prijavi se do 2. kolovoza.

ANDRITZ Digital Factory d.o.o. zapošljava Service Ownera (Cloud & Data Center) (m/f). Traži se stručnjak s najmanje pet godina iskustva u upravljanju cloud i data center uslugama te izvrsnim poznavanjem platformi Microsoft Azure, AWS i Google Cloud. Poslodavac nudi rad na međunarodnim projektima, mogućnosti kontinuiranog razvoja, fleksibilne modele rada i konkurentna primanja. Prijavi se do 21. kolovoza.

BCC SERVICES traži Prodajnog predstavnika za IT rješenja (m/ž). Idealni kandidat ima iskustvo u prodaji IT rješenja, izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine te dobro razumije poslovne procese i tehnologije poput virtualizacije, Microsoft sustava i zaštite podataka. Poslodavac nudi poticajno radno okruženje, otvorenu komunikaciju i mogućnosti profesionalnog razvoja kroz edukacije i rad na zanimljivim projektima. Prijavi se do 4. kolovoza.

Seyfor Hrvatska d.o.o. zapošljava ERP Savjetnika implementacije – Računovodstvo (m/ž). Traži se kandidat s najmanje tri godine iskustva u računovodstvu te ekonomskim ili informatičkim obrazovanjem. Prednost imaju osobe s iskustvom implementacije ERP sustava i rada u korisničkoj podršci. Poslodavac nudi mentorstvo, mogućnost rada od kuće, godišnje i kvartalne bonuse, privatnu zdravstvenu skrb te brojne pogodnosti za zaposlenike. Prijavi se do 30. srpnja.

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