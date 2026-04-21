Nevjerojatno otkriće u Egiptu: Uz mumije pronađeni stihovi Homerove Ilijade

Egipatsko-španjolska arheološka misija sa Sveučilišta u Barceloni otkrila je na lokalitetu Al-Bahnasa, antičkom Oksirinu, grobnicu iz rimskog doba koja donosi iznimno rijedak spoj egipatske, grčke i rimske kulture
Najveću pozornost izazvalo je otkriće triju zlatnih ‘jezika’ pronađenih u ustima mumificiranih pokojnika. Riječ je o ritualnim predmetima koji su, prema vjerovanjima iz grčko-rimskog razdoblja, trebali omogućiti pokojnicima da govore pred božanstvima u zagrobnom životu.
Uz to, arheolozi su pronašli i tanke zlatne listiće položene na tijela, što upućuje na visoki status pokojnika i razvijene pogrebne običaje.
Posebno značajan nalaz je papirus otkriven unutar jedne od mumija, koji sadrži odlomak iz druge knjige Homerove ‘Ilijade’, poznat kao ‘Katalog brodova’. Riječ je o rijetkom primjeru grčke književnosti pronađenom u egipatskom pogrebnom kontekstu.
Voditelj istraživanja Hassan Ibrahim Amer istaknuo je da ovakvi nalazi potvrđuju da je Oksirin bio važno multikulturno središte u kojem su se isprepletali utjecaji triju velikih civilizacija.
Iskapanja provedena između studenoga 2025. i veljače 2026. otkrila su i kompleksne grobne komore od vapnenca. U njima su pronađene posude s kremiranim ostacima odraslih, kosti dojenčadi, omotane glave mačaka te brončane figurice boga Harpokrata i Kupida.
Iako su mnogi grobovi oštećeni tijekom drevnih pljački, nalazi pružaju vrijedan uvid u religiju, običaje i svakodnevni život u Egiptu u razdoblju snažnih kulturnih dodira.