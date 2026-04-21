Nevjerojatno otkriće u Egiptu: Uz mumije pronađeni stihovi Homerove Ilijade

Najveću pozornost izazvalo je otkriće triju zlatnih ‘jezika’ pronađenih u ustima mumificiranih pokojnika. Riječ je o ritualnim predmetima koji su, prema vjerovanjima iz grčko-rimskog razdoblja, trebali omogućiti pokojnicima da govore pred božanstvima u zagrobnom životu.

Uz to, arheolozi su pronašli i tanke zlatne listiće položene na tijela, što upućuje na visoki status pokojnika i razvijene pogrebne običaje.

Posebno značajan nalaz je papirus otkriven unutar jedne od mumija, koji sadrži odlomak iz druge knjige Homerove ‘Ilijade’, poznat kao ‘Katalog brodova’. Riječ je o rijetkom primjeru grčke književnosti pronađenom u egipatskom pogrebnom kontekstu.