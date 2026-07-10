Ne pokreće vam se Windows 11? Uskoro ćete ga moći ponovno instalirati bez USB-a

Nova opcija osmišljena je za situacije u kojima je postojeća instalacija Windowsa ozbiljno oštećena ili se operacijski sustav više uopće ne može pokrenuti. U takvim slučajevima Cloud Rebuild preuzima novu kopiju kompatibilnog sustava iz Microsoftovih poslužitelja i ponovno ga instalira .

Microsoft je predstavio novu značajku za oporavak sustava Windows 11 pod nazivom Cloud Rebuild , a ona omogućuje potpunu ponovnu instalaciju operacijskog sustava izravno iz oblaka, bez potrebe za USB instalacijskim medijem ili ISO datotekama .

Iako Windows već nudi mogućnost resetiranja računala uz preuzimanje sustava iz oblaka, taj postupak i dalje ovisi o određenim lokalnim datotekama. Ako su one oštećene ili nedostaju, oporavak može biti neuspješan. Cloud Rebuild uklanja to ograničenje jer je zamišljen kao potpuno neovisan način obnove sustava.

Osim najnovije kompatibilne verzije Windowsa, alat automatski preuzima i odgovarajuće upravljačke programe za računalo. Time korisnici više neće morati nakon instalacije ručno tražiti drivere na stranicama proizvođača. Microsoft navodi da će nova značajka pojednostaviti cijeli postupak obnove računala jer neće biti potrebno izrađivati USB instalacijske medije niti raditi s ISO slikama sustava, što je dosad predstavljalo dodatni korak za mnoge korisnike.

Cloud Rebuild trenutačno je dostupan korisnicima programa Windows Insider, gdje će se testirati prije šireg uvođenja. Microsoft upozorava da se tijekom razvoja još mogu promijeniti pojedine funkcije, korisničko sučelje i naredbe dostupne putem command prompta, piše Tech Radar.

Tvrtka je također najavila da će u budućnosti omogućiti daljinsko pokretanje obnove putem sustava za upravljanje uređajima u poslovnim okruženjima, poput Microsoft Intunea.

Microsoft zasad nije objavio kada će Cloud Rebuild postati dostupan svim korisnicima Windowsa 11. Kada stigne u konačnom obliku, nova bi značajka mogla znatno pojednostaviti oporavak računala nakon ozbiljnih problema sa sustavom te približiti Windows modelu internetske obnove koji korisnici macOS-a imaju na raspolaganju još od 2011. godine.