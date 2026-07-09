Ma kakav Rolex i Gucci: AI je stvorio novu klasu milijunaša, a pazite na što troše novac

No, za razliku od tradicionalnih bogataša, nova generacija milijunaša iz tehnološkog sektora ne pokazuje veliko zanimanje za luksuznu modu i uobičajene statusne simbole, piše Reuters.

Prošle godine je zahvaljujući rastu burze u Sjedinjenim Državama nastalo oko 440.000 novih milijunaša , a onda je uslijedio novi val bogatstva zahvaljujući izlasku AI kompanija na burzu i rekordnoj inicijalnoj javnoj ponudi (IPO) SpaceX-a.

Meteoriti, vatrogasna vozila i odbojkaški klubovi

Jedan od njih je 50-godišnji bivši podatkovni znanstvenik SpaceX-a, koji je želio ostati anoniman i predstavio se samo imenom Chip, a njegov udio u dionicama SpaceX-a danas vrijedi oko 3,5 milijuna dolara, prenosi Independent.

Nakon IPO-a kupio je meteorite vrijedne oko 10.000 dolara te vatrogasno vozilo za 5000 dolara. 'Još nisam siguran što ću s njim. Možda će biti atrakcija na rođendanu mog trogodišnjeg sina', rekao je Reutersu. Razmišlja i o kupnji luksuznog sata TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph, vrijednog oko 8000 dolara, inspiriranog misijom astronauta Johna Glenna iz 1962. godine.

Sličan obrazac vidi se i kod Zacka Kassa, bivšeg direktora zaduženog za plasman proizvoda u OpenAI-u: umjesto luksuznih automobila ili garderobe, dio zarade od OpenAI-a iskoristio je za kupovinu profesionalnog odbojkaškog kluba.

Luksuzna industrija traži nove kupce

Modne kuće poput LVMH-a, Richemonta, Hermesa i Guccija posljednjih godina traže nove kupce jer se tržište luksuzne robe usporilo, ponajviše zbog slabije potražnje u Kini i opreznije potrošnje diljem svijeta. Prema podacima konzultantske kuće Bain & Company, tržište osobne luksuzne robe vrijedilo je 358 milijardi eura 2025. godine, ali se smanjuje u posljednje dvije godine.

Sjeverna Amerika ostala je jedno od rijetkih tržišta na kojem luksuzni brendovi i dalje bilježe rast, no analitičari upozoravaju da tehnološki milijunaši troše bitno drukčije od ljudi koji bogatstvo prenose generacijama.

'Industrija luksuza danas se natječe ne samo s drugim luksuznim brendovima, već i s potpuno drukčijim načinima trošenja novca', rekla je Federica Levato iz Bain & Companyja.

Prema riječima Filippa Bianchija iz Boston Consulting Groupa, novopečeni milijunaši troše oko trećinu manje na luksuznu odjeću i kožne modne dodatke nego osobe koje dolaze iz tradicionalno bogatih obitelji te najveći dio novca ulažu u nekretnine, automobile, jahte i drugu dugotrajnu imovinu.

Važniji su zdravlje i iskustva

Dio tehnoloških milijunaša ulaže i u zdravlje te aktivan život.

Robert, bivši inženjer SpaceX-a čiji paket dionica vrijedi oko četiri milijuna dolara, kaže da su on i supruga nakon IPO-a kupili nove modele Apple Watcha kako bi lakše pratili treninge i tjelesnu aktivnost. Većinu novca ipak planiraju reinvestirati dok su si za nagradu priuštili krstarenje Aljaskom.

To ne znači da je luksuznim satovima odzvonilo. Prema riječima osnivača concierge tvrtke Harrison Lifestyle Concierge, Harrisona Colcorda, modeli poput Rolexa ili Cartierovih satova i dalje imaju posebno mjesto među bogatim kupcima, dijelom i zato što često zadržavaju ili povećavaju vrijednost.

'Pametni sat nećete nositi uz smoking ili poslovno odijelo', kaže Colcord.

Unatoč novostečenom bogatstvu, mnogi milijunaši iz tehnološkog sektora ne planiraju mijenjati stil odijevanja. Chip kaže da ga luksuzna moda i dalje ne zanima te da bi eventualno mogao obnoviti kolekciju odjeće za aktivnosti na otvorenom. 'Godinama nosim majice i kratke hlače. U tome se osjećam najbolje i ne vidim razlog da to mijenjam', zaključio je.