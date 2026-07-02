Analiza razmjera katastrofe: AI iz svemira pomaže spasilačkim timovima u Venezueli

Među ključnim akterima je NASA , koja je zajedno s istraživačima sa Sveučilišta Oregon aktivirala svoj program za odgovor na prirodne katastrofe . Znanstvenici analiziraju radarske snimke nastale prije i nakon potresa kako bi otkrili nagle promjene u tlu i na građevinama.

Na temelju dosadašnjih analiza procjenjuje se da je oštećeno ili uništeno gotovo 59.000 zgrada. Iako je riječ o preliminarnoj procjeni, ona spasilačkim službama pomaže u određivanju prioriteta tijekom prvih dana nakon katastrofe, piše Euronews.

Ključne podatke pritom osigurava europski program Copernicus. Sateliti Sentinel-1, kojima upravljaju Europska unija i Europska svemirska agencija (ESA), prikupljaju radarske snimke visoke rezolucije koje omogućuju praćenje pomaka tla od svega nekoliko centimetara te otkrivanje građevina čiji se oblik promijenio nakon potresa.

Ti podaci služe kao temelj za rad algoritama umjetne inteligencije.