Nije znao ni s novcem ni sa ženama, ali jest s golubovima: Tko je zapravo bio Nikola Tesla

Spomenete li ime Nikole Tesle ljudima na ulici, većina će znati tko je on. Najčešće će odgovoriti da je bio izumitelj, neki će spomenuti da je odgovoran za izum izmjenične električne energije, drugi će pak navesti tvrtku koja se bavi proizvodnjom električnih automobila i nosi njegovo ime. No tko je zapravo bio Nikola Tesla?

Osnovni podaci o ovom izumitelju, elektrotehničaru i fizičaru dobro su poznati. Rođen je u noći s 9. na 10. srpnja 1856. godine u mjestu Smiljan pokraj Gospića. Kažu da je te noći nad Smiljanom bjesnjela grmljavinska oluja te je tako postavila temelje za Teslinu opsesiju električnom energijom. Njegov otac Milutin bio je pravoslavni svećenik, a majka Georgina domaćica. U obitelji je bilo još četvero djece: Milka, Angelina, Marica i Dane. Od malih nogu roditelji su posebnu pozornost pridavali Teslinu obrazovanju. U rodnom Smiljanu završio je Krajišku trivijalku, školu u kojoj je učio njemački jezik, računanje (matematiku) i vjeronauk. Nakon toga uslijedila je osnovna škola i Niža realna gimnazija u Gospiću, a Višu realnu gimnaziju završio je u Rakovcu. Tesla je u kasnijim intervjuima često svoju inventivnost povezivao upravo s roditeljima, pogotovo majkom.

'Iako moram svoju inventivnost zahvaliti majčinu utjecaju, vježbe koje mi je otac davao bile su veoma korisne. Sadržavale su mnoštvo zadataka, npr. pogađanje tuđih misli, otkrivanje raznih grešaka ili izraza, ponavljanje dugih rečenica ili računanje napamet. Te su mi dnevne vježbe imale ojačati pamćenje i razum, a posebno razviti kritičnost, i bile su nesumnjivo veoma korisne. Moja majka potjecala je iz jedne od najstarijih obitelji ovog kraja, koja je u sebi nosila izumiteljsku žicu. I njezin otac i njezin djed izumili su mnoga pomagala za kućanstvo, zemljoradnju i za druge svrhe. Uistinu je bila velika i izuzetno sposobna žena, hrabra i postojana, svladavala je životne oluje i izvukla iz njih mnoga iskustva', izjavio je jednom prilikom Tesla. Put ga je iz Karlovca potom odveo u Graz, gdje je upisao Visoku politehničku školu zahvaljujući stipendiji Vojne krajine, a problemi su počeli kad su mu ukinuli stipendiju zbog početka procesa raspuštanja Vojne krajine. Tesla ne uspijeva završiti drugu godinu studija te počinje kartati i kockati ne bi li nadoknadio gubitak financija, a na kraju odustaje od studija. Iako ga je ponovno pokušao upisati, ovog puta u Pragu 1880. godine, nije uspio. Stoga se okreće radu. U Budimpešti 1881. godine sudjeluje u izgradnji prve telefonske centrale, nakon čega se seli u Pariz i počinje raditi za Continental Edison Company. To mu otvara nova vrata i omogućuje da 1883. godine u Strasbourgu konstruira prvi model indukcijskog motora, a samo godinu kasnije seli se u New York i zapošljava u Edisonovoj američkoj kompaniji. No suradnja s Edisonom nije dugo trajala. Nakon nesporazuma između dvojice izumitelja, 1885. godine Tesla odlazi i osniva Tesla Electric & Manufacturing Company. Ta tvrtka ipak nije bila uspješna onoliko koliko je mislio da će biti i već godinu kasnije je propala. Međutim to ga nije obeshrabrilo. Tako 1887. godine osniva novu tvrtku, Tesla Electric Company, i prijavljuje više patenata vezanih uz električnu energiju. Prema nekim podacima, prodao je Georgeu Westinghouseu patente na bazi izmjenične električne energije za tada nevjerojatnih milijun dolara, no neki izvori navode da je dobio tek 60 tisuća dolara. Tesla nastavlja istraživati struje visokih frekvencija i 1891. godine izrađuje sad već slavnu zavojnicu, poznatu u cijelom svijetu. Da nije došlo do požara 1895. godine, pripisala bi mu se i otkrića elektrona i X-zraka, no sve njegove bilješke tada su uništene.

Uslijedio je cijeli niz uspješnih godina za Teslu. Godine 1896. na Niagarinim slapovima u rad je puštena hidrocentrala u kojoj su korišteni njegovi patenti na bazi izmjenične električne energije. Također, uspio je napraviti i 1898. godine demonstrirati brod na daljinsko upravljanje, a u svom laboratoriju u Colorado Springsu razvijao je i sustav bežičnog prijenosa energije. Nažalost, nije ga uspio završiti jer nije imao dovoljno sredstava za to. Ni nakon toga Tesla ne miruje, već fokus s električne energije prebacuje na strojarstvo te prijavljuje patente iz najrazličitijih područja: od letjelice za vertikalno polijetanje do patenta za vakuumiranje. Do kraja života ostao je predan svojim izumima i znanosti, a umro je 7. siječnja 1943. godine u hotelu New Yorker u New Yorku. Iako tijekom života nije primio Nobela, čak tri dobitnika te nagrade nakon njegove smrti odala su počast 'jednom od izvanrednih svjetskih intelektualaca koji je utro put mnogim tehnološkim dostignućima modernog doba'. Kontroverza oko Nobelove nagrade Tesla je, smatraju mnogi, za svoje izume trebao dobiti nekoliko Nobelovih nagrada. Naime još krajem 1890-ih registrirao je nekoliko patenata vezanih uz radijsku tehnologiju. Unatoč tome, Nobelova nagrada za fiziku 1909. godine dodijeljena je Guglielmu Marconiju i Karlu Ferdinandu Braunu za bežičnu telegrafiju. Vrhovni sud SAD-a nakon Tesline smrti poništio je Marconijev patent i istaknuo ga kao izumitelja radija. Osobito je bio razočaran 1915. godine, kad su se brojne američke novine, uključujući The New York Times, raspisale o tome da će Nobel za fiziku sigurno otići u ruke Nikole Tesle i Thomasa Edisona. No te godine dodijeljen je fizičarima Williamu Henryju Braggu i Williamu Lawrenceu Braggu za analizu kristala. Tijekom godina mnogi su ukazivali na to da je na temelju svojih radova i patenata Tesla trebao primiti nekoliko Nobelovih nagrada za fiziku. Među ostalim, ističu da je upravo on otkrio X-zrake, vršio eksperimente na njima, ali i upozorio znanstvenu zajednicu o potencijalnim štetnim posljedicama njihova nekontroliranog korištenja. Već spomenuti požar u njegovu laboratoriju 1895. godine uništio mu je bilješke pa je Wilhelm Conrad Röntgen preuzeo sve zasluge, iako je često hvalio Teslu i njegov rad na X-zrakama.

Ekscentrik i ljubitelj golubova Iako većina ljudi zna za Teslu kao izumitelja i znanstvenika, zanimljiva je i njegova privatna strana. Bio je prilično nepraktičan u financijskim pitanjima i ekscentrik. Osim toga, bio je opsjednut golubovima te ih je često hranio u obližnjem parku, a ozlijeđene je liječio. Često je ostavljao otvoren prozor u svojoj hotelskoj sobi da bi ga golubovi mogli posjećivati. Čak je jednom od hotelskog kuhara zatražio da pripremi posebnu mješavinu sjemenki za njegove pernate prijatelje. Njegova opsesija golubovima tim je čudnija kad se zna da je imao fobiju od klica. Mnoge je tako iznenadio svojom izjavom da se zaljubio u bijelog goluba koji ga je redovito posjećivao. 'Volio sam tog goluba kao što muškarac voli ženu i ona je voljela mene. Dok god sam je imao, bilo je smisla u mom životu', izjavio je jednom prilikom. Zanimljivo, nikad se nije ženio jer je bio uvjeren da muškarci koji su oženjeni ne mogu biti dobri izumitelji. Korištenje eugenike za pročišćenje ljudske rase Jedna od Teslinih najkontroverznijih ideja bila je njegova vjera u korištenje eugenike za pročišćenje ljudske rase. Tridesetih godina 20. stoljeća izrazio je uvjerenje da prisilna sterilizacija kriminalaca i mentalno bolesnih – koja se odvijala u nekim europskim zemljama (najviše uznemirujuća bila je ona u nacističkoj Njemačkoj) i u mnogim državama SAD-a – nije išla dovoljno daleko. Vjerovao je da će do 2100. godine eugenika biti 'univerzalno uspostavljena' kao sustav uklanjanja nepoželjnih ljudi iz populacije. 'Trend mišljenja među eugenistima je da moramo otežati brak. Svakako nitko tko nije poželjan roditelj ne bi smio imati potomstvo. U idućem stoljeću normalnoj osobi više neće pasti na pamet pariti se s osobom koja je eugenički nepodobna', izjavio je Tesla za časopis Libery 1935. godine. Koliko god ideja eugenike bila neugodna razumnim ljudima, osobito djeluje čudno kad dolazi iz usta čovjeka poput Tesle, čije bi ga vlastite mentalne bolesti vjerojatno svrstale u kategoriju 'nepoželjnih' pod bilo kojim autoritarnim režimom. Primjerice, bio je opsjednut brojem tri, što je često utjecalo na njegovo ponašanje. Primjerice, tri puta je prao ruke, obišao bi zgradu tri puta prije nego što bi ušao u nju i slično, što mnogi tumače kao znak opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Jedna od zanimljivih stvari vezana uz njega je i činjenica da je mrzio bisere i odbijao je razgovarati sa ženama koje su ih nosile.