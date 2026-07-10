Što otkrivaju povjerljivi dokumenti? Nijemci razvijaju tehnologiju kakvu su donedavno kritizirali kod Rusa

U dokumentima se navodi da je cilj dokazati da se takvi svemirski projekti mogu provesti oslanjanjem samo na njemačke tvrtke. Kancelar Friedrich Merz nedavno je poručio da zemlja želi postati 'svemirska sila', istaknuvši da svemir više nije važan samo za sigurnost nego i za gospodarski razvoj, piše Tagesschau .

Taj je projekt već razmatrao Odbor za obranu njemačkog Bundestaga iza zatvorenih vrata. Prema planu, Njemačka želi razviti sposobnost brzog lansiranja vojnih satelita koristeći isključivo domaću industriju – od konstrukcije letjelica do raketnih sustava.

Njemačko Ministarstvo obrane planira iduće godine u orbitu poslati četiri testna satelita s ofenzivnim sposobnostima . Dva će biti namijenjena nadzoru i približavanju drugim satelitima dok će druga dva služiti za testiranje tehnologija elektroničkog ometanja.

Sateliti za nadzor i elektroničko ometanje

Projekt predviđa nabavu dvaju takozvanih inspekcijskih satelita, a oni će moći promatrati i analizirati druge letjelice u orbiti, te dvaju namijenjenih elektroničkom ometanju. Riječ je o tehnologijama poznatima kao jamming i spoofing, kojima se mogu ometati ili lažirati komunikacijski i navigacijski signali drugih satelita.

Takve sposobnosti mogu, primjerice, privremeno onemogućiti satelitsko izviđanje ili druge funkcije bez fizičkog uništavanja cilja. Prema njemačkom Ministarstvu obrane, tijekom testiranja sateliti će međusobno komunicirati i ometati isključivo vlastite sustave.

'Utjecaj na satelite trećih strana time je isključen', priopćilo je Ministarstvo. Za provedbu projekta trebalo bi biti zaduženo Njemačko središte za zrakoplovstvo i svemir (DLR) te mu cilj nije razvoj potpuno novih tehnologija, već integracija postojećih rješenja u funkcionalan sustav koji bi se mogao lansirati u vrlo kratkom roku.

Prema planovima Ministarstva obrane, time bi se trebali postaviti temelji za brze vojne satelitske misije i omogućiti Njemačkoj operativno korištenje vojnih svemirskih sustava do 2029. godine.

Projekt vrijedan 100 milijuna eura izazvao podjele

Plan je izazvao različite reakcije u njemačkoj politici.

Zastupnica stranke Ljevica Desiree Becker kritizirala ga je tvrdeći da Ministarstvo obrane 'tiho postavlja temelje za razvoj ofenzivnih svemirskih sustava koji mogu ometati druge satelite' te upozorivši da Njemačka razvija sposobnosti kakve često kritizira kod Rusije.

S druge strane, zastupnici vladajuće koalicije smatraju da je riječ o nužnom ulaganju u europsku sigurnost. Socijaldemokratski zastupnik Andreas Schwarz rekao je da se suvremeno ratovanje sve više seli u svemir te da Europa i dalje znatno ovisi o Sjedinjenim Državama kada je riječ o satelitskom izviđanju i svemirskim kapacitetima. Sličan stav zauzima i zastupnik Kršćansko-socijalne unije (CSU) Thomas Erndl te smatra da Europa mora razvijati vlastite obrambene sposobnosti kako bi dugoročno očuvala stratešku autonomiju.

Jedan od najvećih izazova projekta bit će lansiranje satelita domaćim raketama. Naime nijedna raketa njemačke proizvodnje dosad nije uspješno završila orbitalnu misiju, čak ni tijekom testiranja. Zbog toga ugovori predviđaju mogućnost neuspjeha. Prema dokumentima, od tvrtke koja bude zadužena za lansiranje neće se tražiti jamstvo da će sateliti uspješno stići u orbitu, već samo da uloži 'ozbiljan napor' u provedbu misije.