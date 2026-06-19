Laptop se pregrijava? Pokušajte ga ohladiti uz malo poznati trik za Windows

Visoka radna temperatura procesora može se pojaviti u situacijama kad je računalo s operativnim sustavom Windows pod povećanim radnim opterećenjem - primjerice, kad igrate zahtjevne igre, obrađujete video i slike, koristite veliki broj otvorenih kartica u web pregledniku u isto vrijeme i tome slično.

Nije potrebno posebno obrazlagati zašto dugotrajno izlaganje visokim temperaturama nije dobro za osjetljive elektroničke komponente ugrađene u računalo.

Uz to, pregrijano računalo traži ventilatora na maksimalnoj razini, što stvara nemalu razinu buke.