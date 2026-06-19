Laptop se pregrijava? Pokušajte ga ohladiti uz malo poznati trik za Windows

Kako bi temperatura ostala u prihvatljivim okvirima, potrebno je održavati računalo u dobrom stanju, kao i držati ga dalje od izvora topline. No, postoji još nešto što možete učiniti
Visoka radna temperatura procesora može se pojaviti u situacijama kad je računalo s operativnim sustavom Windows pod povećanim radnim opterećenjem - primjerice, kad igrate zahtjevne igre, obrađujete video i slike, koristite veliki broj otvorenih kartica u web pregledniku u isto vrijeme i tome slično.
Nije potrebno posebno obrazlagati zašto dugotrajno izlaganje visokim temperaturama nije dobro za osjetljive elektroničke komponente ugrađene u računalo.
Uz to, pregrijano računalo traži ventilatora na maksimalnoj razini, što stvara nemalu razinu buke.
Kako bi temperatura ostala u prihvatljivim okvirima, potrebno je održavati računalo u dobrom stanju (uključujući redovno čišćenje ventilatora i tome slično), kao i držati ga dalje od izvora topline.
No, postoji još nešto što možete učiniti, što većini korisnika nije poznato.
Naime, postoji postavka u starijim opcijama upravljačke ploče, umjesto u novoj aplikaciji Settings.
Otvorite redom Control Panel, Power Options, Change plan settings i Change advanced power settings te zatim Processor power management, gdje ćete naći Maximum processor state.
Postavite ove dvije opcije na 99 posto:
- On battery
- Plugged in.
Zašto bi jedan posto trebao činiti toliku razliku?
Na većini prijenosnih računala, postavljanje maksimalnog stanja procesora na 99 posto sprječava agresivno pojačavanje procesora. Smanjenjem za jedan posto Windows dobiva uputu kako ne treba nastaviti juriti to pojačanje pod svaku cijenu.
Zbog toga možete izgubiti vršnu brzinu radnog takta procesora, što bi moglo produljiti rad kad se bavite nečim zahtjevnijim. No, zauzvrat ćete dobiti manje zagrijavanja i stabilniji rad.
Moguće je kako u svakodnevnom radu nećete ni primijetiti kako je procesoru nedostaje tih jedan posto, piše Make Use Of.