Trump opet tvrdi da je 'broj jedan' na TikToku. To baš i nije točno

No, prema podacima od 9. srpnja, Trump na TikToku ima oko 16,7 milijuna pratitelja, a Taylor Swift prati više od 33,5 milijuna korisnika, odnosno dvostruko više.

'Novi podaci upravo su objavljeni. Znate li tko je uvjerljivo broj jedan na TikToku? Trump. Ja', rekao je Trump nedavno novinarima u Bijeloj kući. Nekoliko dana poslije, na samitu NATO-a u Ankari, ponovio je tu tvrdnju dodavši da su 'sve slavne osobe tek na 27. ili 29. mjestu'.

Najpraćenija osoba na TikToku, s više od 162 milijuna pratitelja, jest senegalsko-talijanski influencer Khaby Lame, poznat po humorističnim videima na kojima reagira na bizarne situacije. Slijedi influencerica i plesačica Charli D'Amelio s oko 159 milijuna pratitelja.

'Broj jedan' među svjetskim čelnicima

Objašnjenje Trumpovih izjava stiglo je preko njegove društvene mreže Truth Social, na kojoj je objavio poruku izvršnog direktora TikToka Shou Zi Chewa. U njoj se navodi da je Trump najpraćeniji svjetski čelnik na TikToku, a ne najpraćeniji korisnik platforme.

On je doista najpraćeniji politički lider na TikToku sa 16,7 milijuna pratitelja. Slijede Nayib Bukele s 12,9 milijuna, Claudia Sheinbaum s 9,3 milijuna te Emmanuel Macron sa 7,3 milijuna pratitelja. Mnogi drugi svjetski čelnici, uključujući Xi Jinpinga i Vladimira Putina, uopće nemaju službene račune na TikToku.

Trumpov profil uglavnom sadrži kratke videe iz Ovalnog ureda u kojima govori o političkim prioritetima svoje administracije, ali povremeno objavljuje i sadržaj humorističnog karaktera. Na drugim društvenim mrežama također ima velik broj pratitelja – više od 111 milijuna na X-u, oko 44 milijuna na Instagramu te gotovo 13 milijuna na Truth Socialu, piše CNBC.