Grmoja napao Plenkovića: Ovakvu laž ni pas s maslom ne bi pojeo

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja reagirao je na uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića objavom na društvenim mrežama, u kojoj je iznio niz teških optužbi na račun bivšeg inspektora, ali i premijera Andreja Plenkovića
Grmoja tvrdi da je “glavni državni inspektor Andrija Mikulić, čovjek koji je trebao štititi zdravlje i okoliš, trovao narod opasnim otpadom dopuštajući njegovo neadekvatno odlaganje i zauzvrat primajući novac.”
U svojoj objavi navodi i reakcije građana koje susreće: “Ljudi mi prilaze na ulici i govore kako bi za ono što je radio Beroš i ovo što je sad napravio Mikulić adekvatna kazna bila javno vješanje.”
Ističe kako takvi komentari pokazuju razinu nezadovoljstva u društvu: “Toliko je ogorčenje u narodu zbog korumpiranosti vlasti i političara da čak zazivaju metode koje ne priliče demokratskim i uređenim zemljama.”
Grmoja se u nastavku osvrnuo i na nedavnu izjavu ministra Gordan Grlića Radmana, koji je rekao da mu se “ledi krv u žilama” pri pomisli na provjeru prošlosti kandidata za veleposlanike. Mostov zastupnik uzvraća: “Meni se krv u žilama ledi od pomisli koliko je koruptivnih djela počinio Andrija Mikulić od 2019., kad mu je to radno mjesto stvorio Andrej Plenković.”
'DORH-u je trebalo šest godina da ga uhvati na djelu'
Naglasio je i da je, prema njegovim riječima, “DORH-u trebalo 6 godina da uhvati Andriju Mikulića na djelu”, te postavio pitanje: “Pa zar itko u Hrvatskoj, osim Andreja Plenkovića i Ivana Turudića, vjeruje da je Andrija Mikulić bio pošten prvih 5 godina na položaju glavnog inspektora!?”
Posebno problematičnim smatra okolnosti smjene i uhićenja.
“I onda ga je DORH slučajno uhitio pola sata nakon što ga je Plenković smijenio?! Način na koji je provedena smjena i uhićenje Andrije Mikulića dodatno potvrđuje razmjere političke korupcije pravosuđa koje vrh izvršne vlasti protuzakonito koristi za svoje potrebe, u ovom slučaju za umanjivanje političke štete kad im članovi stranke završavaju iza rešetaka.”
'Plenković je izmislio položaj za Mikulića'
Grmoja tvrdi da je premijer osobno odgovoran za Mikulićev položaj. “AP je izmislio položaj Glavnog inspektora za Andriju Mikulića i na tom ga položaju držao 6 godina, a zatim ga SASVIM SLUČAJNO smijenio pola sata prije uhićenja.”
Premijerovo objašnjenje nazvao je nevjerodostojnim: “Ovakvu laž pas s maslom ne bi pojeo, a Plenković ju se usudio predstaviti hrvatskim građanima.”
U završnom dijelu statusa postavlja pitanje koje je naglasak njegove objave: “Pa je li onda gori Mikulić ili Plenković koji je Mikulića postavio i držao na položaju?”