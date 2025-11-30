Grmoja napao Plenkovića: Ovakvu laž ni pas s maslom ne bi pojeo

Grmoja tvrdi da je “glavni državni inspektor Andrija Mikulić, čovjek koji je trebao štititi zdravlje i okoliš, trovao narod opasnim otpadom dopuštajući njegovo neadekvatno odlaganje i zauzvrat primajući novac.”

U svojoj objavi navodi i reakcije građana koje susreće: “Ljudi mi prilaze na ulici i govore kako bi za ono što je radio Beroš i ovo što je sad napravio Mikulić adekvatna kazna bila javno vješanje.”

Ističe kako takvi komentari pokazuju razinu nezadovoljstva u društvu: “Toliko je ogorčenje u narodu zbog korumpiranosti vlasti i političara da čak zazivaju metode koje ne priliče demokratskim i uređenim zemljama.”

Grmoja se u nastavku osvrnuo i na nedavnu izjavu ministra Gordan Grlića Radmana, koji je rekao da mu se “ledi krv u žilama” pri pomisli na provjeru prošlosti kandidata za veleposlanike. Mostov zastupnik uzvraća: “Meni se krv u žilama ledi od pomisli koliko je koruptivnih djela počinio Andrija Mikulić od 2019., kad mu je to radno mjesto stvorio Andrej Plenković.”

'DORH-u je trebalo šest godina da ga uhvati na djelu'

Naglasio je i da je, prema njegovim riječima, “DORH-u trebalo 6 godina da uhvati Andriju Mikulića na djelu”, te postavio pitanje: “Pa zar itko u Hrvatskoj, osim Andreja Plenkovića i Ivana Turudića, vjeruje da je Andrija Mikulić bio pošten prvih 5 godina na položaju glavnog inspektora!?”