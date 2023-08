Ne koristite Steam? Ovo su razlozi zbog kojih biste trebali

Otkad se udaljio od pokretanja isključivo Valveovih igara te se preorijentirao u platformu za igre trećih strana, Steam je postao jednom od omiljenih platformi ljubitelja gejminga na PC-ju i Macu. Ako ne koristite Steam, velike su šanse da propuštate njegove koristi.

Na koncu, od ove se aplikacije može dobiti puno više nego što se gubi, što znači da Steam predstavlja dobar strateški potez koji doprinosi kvaliteti gejming iskustva. Ovo su razlozi zbog kojih se isplati koristiti Steam.

Pohrana spremljenih pozicija u oblaku

Steam ima uslugu pohrane u oblaku koja automatski šalje postavke, pohranjene pozicije u igri i druge podatke u oblak. Većina velikih naslova podržava pohranu u Steamovom oblaku, što znači da je igranje putem platforme dobra stvar - pogotovo ako slučajno ostanete bez podataka na računalu.

No to nije sve - pohrana u oblaku znači da možete završiti igru na svojem računalu i nastaviti na nekom drugom , a sve što trebate je prijaviti se. Nadalje, pohranjene pozicije možete uređivati na Steamovoj stranici Remote Storage, a ako zatreba, spremljene pozicije uvijek možete ručno preuzeti. Puno platformi ima slično rješenje, no malo koja ga koristi tako učinkovito kao Steam.

Jednostavno organiziranje i razvrstavanje kupljenih igara

U katalogu Steam ima više od 50.000 igara, puno više od najbližeg konkurenta. Opseg igara koje možete preuzeti je, uzmemo li u obzir raznolikost, nevjerojatan. Od PopCapovih igara iz ranih 2000-ih do nedavno izdanih CRPG-ova, Steam je digitalni izlog broj jedan za mnoge programere i izdavače. Također čuva sve vaše igre tako da ih organizira u urednoj knjižnici. Povrh toga, igrači mogu dodati igre koje nisu sa Steama i svima im pristupiti iz aplikacije.