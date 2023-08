Klasik koji morate zaigrati: Baldur's Gate 3 jedna je od najboljih RPG igara svih vremena

Baldur's Gate je, bez dvojbe, jedan od najpoznatijih RPG naslova na PC-ju. Priča o potomku boga ubojstva smještena u okružje klasičnih Dungeons and Dragonsa svevremenska je saga o prijateljstvu, sudbini i prevari koja drži vodu još i danas. Sudeći prema najnovijem nastavku koji je umjesto BioWarea razvio Larian Studios, nove generacije igrača i veterani koji su ovaj tren čekali 23 godine mogu iskusiti kako je to biti avanturist u jednom od najvećih gradova Sword Coasta.

Za razliku od prethodnika, Baldur's Gate 3 slijedi Larianovu dizajnersku filozofiju nadopunjenu pravilima pete edicije stolne verzije Dungeons and Dragonsa. Rezultat je igra s izraženim naglaskom na smislene odluke, dalekosežne posljedice i iznimnu taktičku borbu na poteze, gdje moćna oružja igraju jednako važnu ulogu kao teren na kojem se borite. Podsjetimo, Larianova prošla igra, Divinity: Original Sin 2, naslov je koji je pored zanimljive priče imao vrlo izazovnu borbu na poteze. Premda se Baldur's Gate 3 ne oslanja na elemente i svladavanje okoliša kao što to radi Original Sin 2, ona to nadograđuje masivnom kolekcijom vještina, magija, rasa, klasa i subklasa.

Pedantna kreacija lika koja... ima smisla?

U prvom izborniku, gdje možete birati jedan od prethodno izgrađenih likova ili napraviti svojeg, možete provesti nekoliko sati petljajući po svemu od statistika i subklasa do tipa spolovila. Nakon što ste zadovoljni svojim izborom u jednom od najsveobuhvatnijih sustava za izradu lika ikad, zaputit ćete se u epsko putovanje pod proganjajućom premisom infekcije vanzemaljskim punoglavcem koji bi vas trebao, ali zbog nekog razloga nije, pretvoriti u krakato telepatsko čudovište - ilitida.