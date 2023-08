Steam Deck vam je preskup? Ne brinite, Valve počinje prodavati polovne

Steam Deck, konzola koja igračima kolekciju igara na Steamu pomaže transformirati u prijenosni format, nije jedna od najjeftinijih konzola koje smo ikad vidjeli, no to u zadnje vrijeme nije toliki problem zato jer joj tijekom svake velike Steam rasprodaje cijena konzole pada za 10 do 20 posto. Ne radi se, ruku na srce, o nekim masivnim popustima, no s obzirom da je riječ o zbilja praktičnom komadu hardvera za zabavu - svako sniženje dobro dođe.

Tim rečeno, 7. kolovoza su internetom počele kolati glasine o tome da Valve planira početi prodavati restaurirane polovne Steam deckove po prihvatljivim cijenama. Jedan dan nakon opovrgavanja glasina kasnije, Valve je otkrio da nije riječ o glasini, već o pravoj ponudi.