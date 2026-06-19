NASA-in prelet otkriva nasilnu povijest ovog neobično oblikovanog asteroida

Snimke su pokazale da asteroid ima dva snažno izbrazdana i kraterima prekrivena dijela povezana relativno glatkim središnjim područjem. Pokazalo se i da je veći nego što se ranije pretpostavljalo, s duljinom od oko osam kilometara i širinom od približno 3,5 kilometara .

Letjelica Lucy je 20. travnja 2025. preletjela pokraj asteroida Donaldjohanson na udaljenosti od svega 960 kilometara . Tijekom prolaska snimila je dosad najdetaljnije fotografije ovog neobičnog tijela koje optrilike izgleda kao divovski kikiriki.

NASA-ina letjelica Lucy iz neposredne je blizine snimila asteroid Donaldjohanson i otkrila da je riječ o ostatku drevnog kozmičkog sudara koji se dogodio prije oko 155 milijuna godina . Otkriće bi moglo pomoći znanstvenicima da bolje razumiju nastanak i evoluciju asteroida, ali i rane faze razvoja Sunčeva sustava.

Ostatak drevne katastrofe



U novoj studiji objavljenoj u časopisu Science istraživači su zaključili da Donaldjohanson pripada obitelji asteroida Erigone, skupini od gotovo 1.800 poznatih objekata koji dijele zajedničko podrijetlo. Prema njihovim procjenama, prije otprilike 155 milijuna godina veliki asteroid promjera oko 80 kilometara sudario se s drugim tijelom promjera oko 20 kilometara. Taj silovit udar razbio je izvorni asteroid na brojne manje fragmente, među kojima se vjerojatno nalazi i Donaldjohanson.



Njegov izduženi oblik i dva međusobno spojena režnja vjerojatno su nastali postupnim spajanjem fragmenata nastalih u tom davnom sudaru.



Tragovi vode u prošlosti



Analiza podataka koje je prikupila letjelica Lucy otkrila je i prisutnost željezom bogatih filosilikata, minerala karakterističnih za ugljikom bogate asteroide iz obitelji Erigone.



Takvi minerali upućuju na to da je asteroid u vrlo ranoj povijesti Sunčeva sustava bio izložen tekućoj vodi, koja je djelomično izmijenila njegov mineralni sastav. Iako se danas radi o suhom i hladnom svemirskom tijelu, njegovi minerali čuvaju tragove davnih procesa koji su se odvijali prije milijardi godina.



Istraživači su također pronašli dokaze da je Donaldjohanson nedavno doživio još jedan udar koji je izazvao seizmičko podrhtavanje i izbrisao manje kratere s njegove površine.



Lucy nastavlja put prema Jupiteru



Misija Lucy lansirana je 2021. godine s ciljem istraživanja trojanskih asteroida, skupine objekata koji dijele orbitu s Jupiterom i smatraju se svojevrsnim fosilima ranog Sunčeva sustava. Na putu prema Jupiterovu sustavu letjelica je već posjetila asteroid Dinkinesh, a Donaldjohanson predstavlja njezin drugi bliski susret s asteroidom u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera.



Glavni dio misije počet će 2027. godine kada će Lucy započeti obilazak trojanskih asteroida, uključujući Eurybates i njegov mjesec Quetu, Polymele, Leucus, Orus te binarni sustav Patroclus i Menoetius.



Svaki od tih objekata predstavlja ostatke materijala iz vremena nastanka Sunčeva sustava, a znanstvenici se nadaju da će njihovo proučavanje pomoći u rekonstrukciji događaja koji su oblikovali planetarni sustav kakav poznajemo danas, piše Gizmodo.

