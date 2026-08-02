TRANCE DOGAĐAJ

Tragedija na festivalu Ozora: Nakon smrti dvoje posjetitelja otkazani svi koncerti

M.Či./Hina

02.08.2026 u 16:15

Festival Ozora
Festival Ozora Izvor: EPA / Autor: BALAZS MOHAI
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Organizatori mađarskog psihodeličnog festivala Ozora, jednog od najvećih trance događaja u Europi, u nedjelju su odlučili da će u ponoć otkazati sve koncerte nakon što je dvoje posjetitelja smrtno stradalo

Četrdesetpetogodišnji Amerikanac se u subotu popeo na jednu od dekorativnih konstrukcija oko glavne pozornice te potom pao i umro, kazala je policija za mađarski regionalni portal FEOL.

Vlasti i organizatori vjeruju da je muškarac počinio samoubojstvo, piše francuska agencija AFP.

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Također, 39-godišnja Mađarica se srušila ranije tijekom dana, "vjerojatno zbog intenzivne vrućine", a pokušaji da je se oživi nisu uspjeli, prema FEOL-u.

"U svjetlu ovih tragičnih događaja, sav glazbeni program će završiti danas u ponoć", kazali su organizatori u priopćenju.

Festival Ozora traje od 24. srpnja u Dadpuszti u središnjoj Mađarskoj. Posljednji zakazani koncerti su se trebali nastaviti do ranih jutarnjih sati u ponedjeljak.

U Mađarskoj je u od četvrtka na snazi najviše upozorenje zbog toplina, a temperature su tijekom vikenda narasle i do 40 Celzijevih stupnjeva.

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