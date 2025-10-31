Vanzemaljci, komet ili nešto treće? Evo što sve znamo o tajnovitom 3I/Atlasu

NASA i Europska svemirska agencija (ESA) objavile su i snimku kometa koju je Hubbleov teleskop zabilježio 21. srpnja 2025. , s udaljenosti od oko 445,7 milijuna kilometara.

Znanstvenici ističu da je 3I/ATLAS posebno zanimljiv jer nije gravitacijski vezan za Sunce , što znači da potječe iz drugog zvjezdanog sustava i da je slučajno ušao u naš. Naziv '3I/ATLAS' odnosi se na redni broj otkrića (treći međuzvjezdani objekt), oznaku 'I' za interstellar (međuzvjezdani) i sustav teleskopa koji ga je otkrio, objašnjava Euronews .

NASA je potvrdila da se 3I/ATLAS klasificira kao komet , a ne asteroid. Detaljna opažanja teleskopa otkrila su ledenu jezgru okruženu svjetlećim oblakom plinova i prašine koji nastaje pri isparavanju zaleđenih tvari . Takvo ponašanje jasno ukazuje da se radi o kometu.

Astronomi su 1. srpnja 2025. pomoću teleskopa ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) u Rio Hurtadu u Čileu otkrili neobičan, brzokrećući objekt koji nije nalikovao ničemu ranije viđenom. Objekt, nazvan 3I/ATLAS (C/2025 N1), službeno je potvrđen kao treći međuzvjezdani objekt koji je ikada opažen, nakon poznatih prethodnika Oumuamue (2017.) i 2I/Borisova (2019.).

Putanja i brzina

Komet se kroz Sunčev sustav kreće brzinom većom od 200.000 kilometara na sat, odnosno oko 61 kilometar u sekundi, a brzina mu dodatno raste kako se približava Suncu. 3I/ATLAS slijedi hiperboličnu orbitu, što znači da je prebrz da bi ga Sunce moglo gravitacijski zarobiti.

Kako je objasnio Con Stoitsis iz Astronomskog društva Viktorije, komet će 'proći između orbita Zemlje i Marsa, zatim obići Sunce i potom napustiti Sunčev sustav'. Najbliže će se Zemlji približiti na oko 270 milijuna kilometara.

Većina znanstvenika smatra da je 3I/ATLAS prirodan objekt, no pojedini teoretičari, poput profesora Avija Loeba s Harvarda, smatraju da ne treba isključiti alternativne hipoteze. Loeb, koji vodi Galileo Project, istraživačku inicijativu posvećenu potrazi za mogućim dokazima izvanzemaljske tehnologije, pozvao je na detaljnije proučavanje objekta.

Vanzemaljci?

U nizu znanstvenih eseja objavljenih na Mediumu, tvrdi da bi znanstvenici ipak trebali razmotriti može li objekt biti izvanzemaljska tehnologija - umjetna sonda ili artefakt iz druge civilizacije.

'Hipoteza o kojoj je riječ jest da je nedavni međuzvjezdani posjetitelj našeg Sunčevog sustava, 3I/ATLAS1-10, tehnološki artefakt i, štoviše, ima aktivnu inteligenciju. Ako je to slučaj, onda slijede dvije mogućnosti: prvo, da su njegove namjere potpuno dobroćudne, a drugo, da su zloćudne ili negdje između', napisao je u radu pod naslovom 'Je li međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS izvanzemaljska tehnologija?'

'Posljedice, ako se hipoteza pokaže točnom, mogle bi biti strašne za čovječanstvo i moguće bi zahtijevale obrambene mjere', upozorio je.

NASA je takve tvrdnje odbacila. 'Izgleda kao komet, ponaša se kao komet i u svakom pogledu podsjeća na poznate komete', rekao je Tom Statler, glavni NASA-in znanstvenik za mala tijela Sunčeva sustava.

Sam Loeb je naknadno pojasnio da 'najjednostavnija hipoteza jest da je 3I/ATLAS komet', naglašavajući da je njegov cilj poticati znanstvenu znatiželju, a ne donositi zaključke unaprijed. 3I/ATLAS približio Suncu 30. listopada, na udaljenosti od 209,2 milijuna kilometara, što je unutar Marsove orbite. Nakon što prođe iza Sunca, komet bi početkom prosinca trebao ponovno postati vidljiv teleskopima sa Zemlje.