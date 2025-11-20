'Tim Raketa juri ko kometa': 'NASA objavila prve krupne snimke 3I/Atlasa'

U narednim tjednima komet će promatrati i druge svemirske misije, uključujući svemirski teleskop James Webb. Astronomi ga ciljaju i sa Zemlje – trenutačno je udaljen oko 307 milijuna kilometara i može se vidjeti pred zoru, uz pomoć dalekozora ili teleskopa.

Komet je otkriven ljetos u srpnju, a u listopadu je proletio pored Sunca i Marsa. Tri NASA-ine letjelice u Marsovoj orbiti i na površini planeta snimile su ga iz neposredne blizine, s udaljenosti od oko 29 milijuna kilometara, prikazavši njegovo zamućeno, svijetlo jezgro. Dodatna opažanja napravile su i dvije letjelice Europske svemirske agencije (ESA) oko Marsa.

'Svatko tko ima pristup teleskopu želi ga pogledati, a ovako rijetka prilika se ne propušta', rekao je Shawn Domagal-Goldman, privremeni direktor NASA-ina odjela za astrofiziku. Najbliže Zemlji komet će biti sredinom prosinca, kada će joj se približiti na oko 269 milijuna kilometara, nakon čega će ponovno ući u međuzvjezdani prostor i zauvijek napustiti naš Sunčev sustav.

ESA-ina misija Juice, koja putuje prema Jupiteru, cijeli je mjesec usmjeravala svoje instrumente prema kometu, ali se podaci neće moći preuzeti do veljače jer njezina glavna antena trenutačno služi kao zaštita od Sunčeve topline. Komet 3I/Atlas nazvan je prema teleskopu u Čileu koji ga je prvi uočio. Vjeruje se da je promjera 440 metara i 5,6 kilometara, a preliminarne analize upućuju na to da bi mogao potjecati iz znatno starijeg Sunčeva sustava od našega.

'Kad shvatite da možda gledamo objekt stariji od Sunca i Zemlje, to vam jednostavno izazove trnce', rekao je NASA-in znanstvenik Tom Statler. '3I/Atlas pruža nam izravan uvid u neki drugi planetarni sustav i dio davne povijesti galaksije.'

NASA je pritom negirala glasine koje su se pojavile na društvenim mrežama tijekom nedavne blokade američke vlade, a to je da bi komet mogao biti vanzemaljskog porijekla. 'Uvijek tragamo za životom u svemiru, ali 3I/Atlas je komet, ništa drugo', poručio je Amit Kshatriya, zamjenik administratora NASA-e.