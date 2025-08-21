Najveći svjetski sajam videoigara se vratio: Evo što ćemo igrati u 2025. i 2026.

Ovogodišnji Gamescom započeo je masivnom prezentacijom naslova koje ćemo igrati tijekom ove i sljedeće godine, uključujući novi World of Tanks, Call of Duty, Ghost of Yotei, Resident Evil...
Köln je i ove godine postao središte globalne gaming industrije - počeo je Gamescom 2025, najveći sajam videoigara na svijetu. Očekuje se da će kroz kompleks Koelnmesse proći više od 300.000 posjetitelja, među kojima su profesionalci iz industrije, novinari, ali i brojni entuzijasti željni isprobati nadolazeće naslove i upoznati se s novitetima. Kao i svake godine, događaj je otvoren programom Opening Night Live, u kojem su prikazani traileri igara čiji su izdavači osigurali svoje mjesto na službenom livestreamu. Program je popratila i impresivna glazbena izvedba iz igre Clair Obscur: Expedition 33,
Cijela prezentacija može se pogledati na YouTubeu.
Najveće premijere
Sajam je započeo s predstavljanjem Call of Duty: Black Ops 7 koji se, sudeći prema traileru, tematski oslanja na futurističke tematike vojne paranoje.
Sony i studio Sucker Punch prikazali su Ghost of Yōtei, nastavak Ghost of Tsushima - akcijski naslov u smješten feudalnom Japanu. Nastavak vizualno i tematski slijedi uspješan trend japanskih povijesnih avantura. Najavljen je i dodatni multiplayer sadržaj za 2026., što govori o dugoročnim planovima za franšizu.
Capcom je donio novu igrivu demo verziju Resident Evil Requiema, u kojoj mlada protagonistkinja Grace zajedno s majkom istražuje zamračeni stambeni kompleks prepun nadnaravnih prijetnji, a oosjetitelji Gamescoma igru su mogli isprobati na samom sajmu.
Paralelno, veliku pažnju privukao je i prvi prikaz igre Black Myth: Zhong Kui, nastavka prošlogodišnjeg hita Black Myth: Wukong, temeljenog na kineskoj mitologiji. Nova igra donosi lik 'boga-lovca na duhove' koji jaše prilično realističnog gigantskog tigra.
Jedan od najočekivanijih trenutaka bio je novi trailer iz Hollow Knight: Silksonga, nastavka jedne od najomiljenijih indie igara svih vremena. Budući da o nismo vidjeli skoro ništga još od 2022., njezin dolazak izazvalo je veliko uzbuđenje. Potvrđeno je da bi trebala izaći do kraja ove godine, a demo verziju posjetitelji su mogli isprobati na sajmu.
Iznenađenja i novi projekti
Premda World of Tanks već godinama gaji stabilnu bazu igrača, autori iz studija Wargaming pripremaju veliku nadogradnju pod imenom World of Tanks 2.0. Istovremeno, najavljen je i potpuno novi naslov World of Tanks: Heat, koji predstavlja zaigraniju, stiliziranu alternativu povijesnim tenkovskim bojišnicama.
Veliko iznenađenje donio je Ron Gilbert, poznat po legendarnim serijalima Monkey Island i Maniac Mansion. Njegov novi projekt Death By Scrolling nije klasična point-and-click avantura, već akcijska igra u kojoj se igrač u čistilištu pokušava othrvati smrtnom koscu. Nećemo lagati - po estetici sumnjivo podsjeća na Vampire Survivors.
Posebno razveselila publiku bila je i najava igre Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, koja prati cjelokupni razvoj Brucea Waynea – od ranih godina do transformacije u zaštitnika Gothama. Igra crpi inspiraciju iz stripova, filmskih adaptacija Christophera Nolana, ali i popularnog serijala Batman: Arkham.
Ekspanzije i nova poglavlja postojećih igara
Gamescom je bio prilika i za predstavljanje nadogradnji popularnih naslova. World of Warcraft dobija potpuno novu ekspanziju Midnight, popraćeno nizom panela tijekom kojih je Blizzard pobliže opisao kakve su nove sadržaje pripremili.
Cult of the Lamb, simpatična, ali brutalna igra o kultu predvođenom reinkarniranim janjcem, dobiva novo poglavlje pod nazivom Woolhaven, najavljeno kao 'punokrvna' ekspanzija.
Povratak kultnih serijala iz 2000-ih
Ovogodišnji sajam pokazao je i snažan trend oživljavanja starijih serijala. Ninja Gaiden 4 vraća se kao zahtjevna i nasilna akcijska avantura, u skladu s reputacijom svojih prethodnika s originalnog Xboxa. Horor Silent Hill f prikazan je s očekivanim detaljima – traumatiziranim školarcima, jezivim stvorovima i sablasno praznim japanskim gradićem.
Bloober Team je predstavio Cronos: The New Dawn, znanstvenofantastični horor koji se vizualno i po strukturi nameće kao duhovni nasljednik serijala Dead Space, iako nije službeni nastavak.
Posebno mjesto zauzima najava izlaska igre Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, čiji je razvoj bio obilježen višegodišnjim odgodama i problemima.
Na Gamescomu je prikazan novi gameplay s borbom iz prvog lica, a službeni datum izlaska postavljen je za 21. listopada 2025.