Najveći svjetski sajam videoigara se vratio: Evo što ćemo igrati u 2025. i 2026.

Ovogodišnji Gamescom započeo je masivnom prezentacijom naslova koje ćemo igrati tijekom ove i sljedeće godine, uključujući novi World of Tanks, Call of Duty, Ghost of Yotei, Resident Evil...

Köln je i ove godine postao središte globalne gaming industrije - počeo je Gamescom 2025, najveći sajam videoigara na svijetu. Očekuje se da će kroz kompleks Koelnmesse proći više od 300.000 posjetitelja, među kojima su profesionalci iz industrije, novinari, ali i brojni entuzijasti željni isprobati nadolazeće naslove i upoznati se s novitetima. Kao i svake godine, događaj je otvoren programom Opening Night Live, u kojem su prikazani traileri igara čiji su izdavači osigurali svoje mjesto na službenom livestreamu. Program je popratila i impresivna glazbena izvedba iz igre Clair Obscur: Expedition 33, Cijela prezentacija može se pogledati na YouTubeu.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Gamescom

Najveće premijere Sajam je započeo s predstavljanjem Call of Duty: Black Ops 7 koji se, sudeći prema traileru, tematski oslanja na futurističke tematike vojne paranoje.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Activision

Sony i studio Sucker Punch prikazali su Ghost of Yōtei, nastavak Ghost of Tsushima - akcijski naslov u smješten feudalnom Japanu. Nastavak vizualno i tematski slijedi uspješan trend japanskih povijesnih avantura. Najavljen je i dodatni multiplayer sadržaj za 2026., što govori o dugoročnim planovima za franšizu.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Sony

Capcom je donio novu igrivu demo verziju Resident Evil Requiema, u kojoj mlada protagonistkinja Grace zajedno s majkom istražuje zamračeni stambeni kompleks prepun nadnaravnih prijetnji, a oosjetitelji Gamescoma igru su mogli isprobati na samom sajmu.

Izvor: Društvene mreže / Autor: IGN

Paralelno, veliku pažnju privukao je i prvi prikaz igre Black Myth: Zhong Kui, nastavka prošlogodišnjeg hita Black Myth: Wukong, temeljenog na kineskoj mitologiji. Nova igra donosi lik 'boga-lovca na duhove' koji jaše prilično realističnog gigantskog tigra.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Game Science

Jedan od najočekivanijih trenutaka bio je novi trailer iz Hollow Knight: Silksonga, nastavka jedne od najomiljenijih indie igara svih vremena. Budući da o nismo vidjeli skoro ništga još od 2022., njezin dolazak izazvalo je veliko uzbuđenje. Potvrđeno je da bi trebala izaći do kraja ove godine, a demo verziju posjetitelji su mogli isprobati na sajmu.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Team Cherry

Iznenađenja i novi projekti Premda World of Tanks već godinama gaji stabilnu bazu igrača, autori iz studija Wargaming pripremaju veliku nadogradnju pod imenom World of Tanks 2.0. Istovremeno, najavljen je i potpuno novi naslov World of Tanks: Heat, koji predstavlja zaigraniju, stiliziranu alternativu povijesnim tenkovskim bojišnicama.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Wargaming

Veliko iznenađenje donio je Ron Gilbert, poznat po legendarnim serijalima Monkey Island i Maniac Mansion. Njegov novi projekt Death By Scrolling nije klasična point-and-click avantura, već akcijska igra u kojoj se igrač u čistilištu pokušava othrvati smrtnom koscu. Nećemo lagati - po estetici sumnjivo podsjeća na Vampire Survivors.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Microprose

Posebno razveselila publiku bila je i najava igre Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, koja prati cjelokupni razvoj Brucea Waynea – od ranih godina do transformacije u zaštitnika Gothama. Igra crpi inspiraciju iz stripova, filmskih adaptacija Christophera Nolana, ali i popularnog serijala Batman: Arkham.

Izvor: Društvene mreže / Autor: LEGO/DC

Ekspanzije i nova poglavlja postojećih igara Gamescom je bio prilika i za predstavljanje nadogradnji popularnih naslova. World of Warcraft dobija potpuno novu ekspanziju Midnight, popraćeno nizom panela tijekom kojih je Blizzard pobliže opisao kakve su nove sadržaje pripremili.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Blizzard

Cult of the Lamb, simpatična, ali brutalna igra o kultu predvođenom reinkarniranim janjcem, dobiva novo poglavlje pod nazivom Woolhaven, najavljeno kao 'punokrvna' ekspanzija.

Izvor: Društvene mreže

Povratak kultnih serijala iz 2000-ih Ovogodišnji sajam pokazao je i snažan trend oživljavanja starijih serijala. Ninja Gaiden 4 vraća se kao zahtjevna i nasilna akcijska avantura, u skladu s reputacijom svojih prethodnika s originalnog Xboxa. Horor Silent Hill f prikazan je s očekivanim detaljima – traumatiziranim školarcima, jezivim stvorovima i sablasno praznim japanskim gradićem.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Konami

Bloober Team je predstavio Cronos: The New Dawn, znanstvenofantastični horor koji se vizualno i po strukturi nameće kao duhovni nasljednik serijala Dead Space, iako nije službeni nastavak.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Bloober Team

Posebno mjesto zauzima najava izlaska igre Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, čiji je razvoj bio obilježen višegodišnjim odgodama i problemima.

Izvor: Društvene mreže