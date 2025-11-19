KRIVI FOKUS

Šef Hugging Facea: 'Ne prijeti nam AI balon već nešto drugo'

Miroslav Wranka

19.11.2025 u 12:33

Umjetna inteligencija - ilustracija
Umjetna inteligencija - ilustracija Izvor: Ostale fotografije / Autor: Pexels
Moguća kriza mogla bi zahvatiti tek jedan dio tržišta umjetne inteligencije, koje je već dovoljno veliko kako bi bilo segmentirano

Suosnivač i glavni izvršni direktor Hugging Facea Clem Delangue vjeruje kako nismo u balonu umjetne inteligencije, već balonu velikih jezičnih modela (LLM) koji bi mogao puknuti.

Ipak, ne smatra kako je budućnost umjetne inteligencije ugrožena ako i taj balon pukne jer već dovoljno velika kako bi bila diverzificirana. Ali, LLM-ovi dobivaju preveliku pozornost, što možda neće potrajati dulje od naredne godine.

'Tek smo na početku primjene umjetne inteligencije na biologiju, kemiju, sliku, zvuk i video. Vidjet ćemo puno više u sljedećih nekoliko godina', istaknuo je Delangue.

Problem je, između ostalog, u tome što opći LLM-ovi nisu pravo rješenje za sve. Manji, specijaliziraniji modeli će u budućnosti biti sve češće u primjeni.

Hugging Face još raspolaže polovicom od 400 milijuna američkih dolara koje je prikupio. Ovaj oprezni pristup trošenju predstavlja drugačiju strategiju od onoga što druge tvrtke umjetne inteligencije rade ovih dana, posebno u području LLM-ova.

'Mnogi ljudi trenutno žure - ili možda čak paničare - i zauzimaju vrlo kratkoročni pristup. Bavim se umjetnom inteligencijom već 15 godina, tako da sam vidio neke od ciklusa', upozorio je Delangue, a prenosi Tech Crunch.

