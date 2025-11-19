Šef Hugging Facea: 'Ne prijeti nam AI balon već nešto drugo'

Suosnivač i glavni izvršni direktor Hugging Facea Clem Delangue vjeruje kako nismo u balonu umjetne inteligencije, već balonu velikih jezičnih modela (LLM) koji bi mogao puknuti.

Ipak, ne smatra kako je budućnost umjetne inteligencije ugrožena ako i taj balon pukne jer već dovoljno velika kako bi bila diverzificirana. Ali, LLM-ovi dobivaju preveliku pozornost, što možda neće potrajati dulje od naredne godine.

'Tek smo na početku primjene umjetne inteligencije na biologiju, kemiju, sliku, zvuk i video. Vidjet ćemo puno više u sljedećih nekoliko godina', istaknuo je Delangue.