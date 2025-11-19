Tehnički kvar izazvao pad globalnih platformi: Što se točno dogodilo i što je uopće Cloudflare

Istaknuli su da je ispad bio rezultat tehničkog problema, a ne napada ili zlonamjerne aktivnosti
Brojne poznate web stranice, uključujući X i ChatGPT, u utorak su prestale s radom zbog problema koji su pogodili Cloudflare, jednu od najvećih globalnih mrežnih i sigurnosnih infrastruktura.
Tisuće korisnika počele su prijavljivati probleme sa stranicama, kao i s drugim uslugama, web stranici za praćenje prekida Downdetector.
Cloudflare je objavio da je do značajnog prekida došlo nakon što konfiguracijska datoteka dizajnirana za rukovanje prometom prijetnji nije radila onako kako je predviđeno te je 'izazvala pad' u softveru koji obrađuje promet za šire usluge.
'Ispričavamo se našim korisnicima i internetu općenito što smo vas iznevjerili. S obzirom na važnost Cloudflareovih usluga, svaki prekid je neprihvatljiv', naveli su u priopćenju za javnost.
Iako je problem riješen, moguće je da će pojedine usluge imati problema pri povratku na mrežu. Prekid je utjecao na širok raspon aplikacija i web stranica, a korisnici su prijavili kašnjenja ili tehničke probleme i pri pokušaju pristupa uslugama kao što su Grindr, Zoom i Canva.
X je pojedinim korisnicima na svojoj početnoj stranici prikazivao poruku prema kojoj postoji problem s internim web poslužiteljem zbog pogreške koja potječe od Cloudflarea. Stranica ChatGPT-ja također je prikazivala poruku o pogrešci povezanu s Cloudflareom, a slično je bilo i s Canvom.
Što je Cloudflare?
Cloudflare je veliki pružatelj usluga za internetsku sigurnost diljem svijeta, poput provjere dolaze li poveznice posjetitelja s web mjestima od ljudi, a ne robota. Procjenjuje se da petina svih web odredišta diljem svijeta koristi njihove usluge u nekom obliku, zbog čega i manji kvar može izazvati globalne poteškoće, a to se i dogodilo.
Čak je i sam Downdetector – web odredište koje pokazuje imaju li druga web odredišta tehničkih problema – prikazivao poruku o pogrešci dok su mu mnogi pokušavali pristupiti nastojeći ustanoviti što se događa s drugim stranicama i servisima.
Zbog svoje popularnosti Cloudflare je postao infrastrukturnim uskim grlom kad se nađe suočen s tehničkim problemima, a oni se potom prelijevaju na njegove korisnike. No istaknuo je da je ispad bio rezultat tehničkog problema, ne napada ili zlonamjerne aktivnosti.
Probleme s radom nedavno su imali i u Amazon Web Servicesu, zbog čega je više od 1000 stranica i aplikacija isključeno s mreže, te Microsoft Azureu, piše BBC.