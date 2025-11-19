Tehnički kvar izazvao pad globalnih platformi: Što se točno dogodilo i što je uopće Cloudflare

Tisuće korisnika počele su prijavljivati ​​probleme sa stranicama, kao i s drugim uslugama, web stranici za praćenje prekida Downdetector.

Brojne poznate web stranice, uključujući X i ChatGPT, u utorak su prestale s radom zbog problema koji su pogodili Cloudflare, jednu od najvećih globalnih mrežnih i sigurnosnih infrastruktura.

Cloudflare je objavio da je do značajnog prekida došlo nakon što konfiguracijska datoteka dizajnirana za rukovanje prometom prijetnji nije radila onako kako je predviđeno te je 'izazvala pad' u softveru koji obrađuje promet za šire usluge.

'Ispričavamo se našim korisnicima i internetu općenito što smo vas iznevjerili. S obzirom na važnost Cloudflareovih usluga, svaki prekid je neprihvatljiv', naveli su u priopćenju za javnost.

Iako je problem riješen, moguće je da će pojedine usluge imati problema pri povratku na mrežu. Prekid je utjecao na širok raspon aplikacija i web stranica, a korisnici su prijavili kašnjenja ili tehničke probleme i pri pokušaju pristupa uslugama kao što su Grindr, Zoom i Canva.

X je pojedinim korisnicima na svojoj početnoj stranici prikazivao poruku prema kojoj postoji problem s internim web poslužiteljem zbog pogreške koja potječe od Cloudflarea. Stranica ChatGPT-ja također je prikazivala poruku o pogrešci povezanu s Cloudflareom, a slično je bilo i s Canvom.

Što je Cloudflare?

Cloudflare je veliki pružatelj usluga za internetsku sigurnost diljem svijeta, poput provjere dolaze li poveznice posjetitelja s web mjestima od ljudi, a ne robota. Procjenjuje se da petina svih web odredišta diljem svijeta koristi njihove usluge u nekom obliku, zbog čega i manji kvar može izazvati globalne poteškoće, a to se i dogodilo.

Čak je i sam Downdetector – web odredište koje pokazuje imaju li druga web odredišta tehničkih problema – prikazivao poruku o pogrešci dok su mu mnogi pokušavali pristupiti nastojeći ustanoviti što se događa s drugim stranicama i servisima.

Zbog svoje popularnosti Cloudflare je postao infrastrukturnim uskim grlom kad se nađe suočen s tehničkim problemima, a oni se potom prelijevaju na njegove korisnike. No istaknuo je da je ispad bio rezultat tehničkog problema, ne napada ili zlonamjerne aktivnosti.

Probleme s radom nedavno su imali i u Amazon Web Servicesu, zbog čega je više od 1000 stranica i aplikacija isključeno s mreže, te Microsoft Azureu, piše BBC.