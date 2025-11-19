Izvori otkrili čega se Ukrajina mora odreći prema mirovnom planu SAD-a

SAD je poručio Zelenskom da Ukrajina mora prihvatiti američki nacrt okvira za okončanje rata s Rusijom, koji predlaže da Kijev odustane od teritorija i dijela oružja, izjavile su u srijedu dvije osobe upoznate s tim pitanjem
Izvori, koji su tražili da ostanu anonimni zbog osjetljivosti teme, rekli su da prijedlozi uključuju, između ostalog, smanjenje ukrajinskih oružanih snaga. Washington želi da Kijev prihvati glavne točke, rekli su, prenosi Reuters.
Takav plan predstavljao bi veliki korak unatrag za Kijev jer se suočava s daljnjim ruskim teritorijalnim napretkom u istočnoj Ukrajini i s korupcijskim skandalom zbog kojeg je parlament u srijedu smijenio ministre energetike i pravosuđa.
Visoki ukrajinski dužnosnik ranije je rekao Reutersu da je Kijev primio 'signale' o nizu američkih prijedloga za okončanje rata o kojima je Washington razgovarao s Rusijom. Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u pripremi prijedloga, rekao je izvor. Zelenski, koji je u srijedu razgovarao u Turskoj s predsjednikom Tayyipom Erdoganom, trebao bi se u četvrtak sastati s dužnosnicima američke vojske u Kijevu.
Od sastanka u Istanbulu u srpnju nisu održani izravni razgovori između Kijeva i Moskve, a ruske snage nastavljaju gotovo četverogodišnji rat Moskve u Ukrajini, ubivši 25 ljudi u napadima tijekom noći. Čini se da napori za oživljavanje mirovnih pregovora dobivaju na zamahu iako Moskva nije pokazala znakove promjene uvjeta za okončanje rata.
Ruski predsjednik Vladimir Putin dugo je zahtijevao od Kijeva da se odrekne planova za pridruživanje vojnom savezu NATO pod vodstvom SAD-a i povuče svoje trupe iz četiri pokrajine koje Moskva smatra dijelom Rusije. Moskva nije dala nikakve naznake da je odustala od bilo kojeg od tih zahtjeva, a Ukrajina kaže da ih neće prihvatiti.