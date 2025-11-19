Izvori otkrili čega se Ukrajina mora odreći prema mirovnom planu SAD-a

SAD je poručio Zelenskom da Ukrajina mora prihvatiti američki nacrt okvira za okončanje rata s Rusijom, koji predlaže da Kijev odustane od teritorija i dijela oružja, izjavile su u srijedu dvije osobe upoznate s tim pitanjem

Izvori, koji su tražili da ostanu anonimni zbog osjetljivosti teme, rekli su da prijedlozi uključuju, između ostalog, smanjenje ukrajinskih oružanih snaga. Washington želi da Kijev prihvati glavne točke, rekli su, prenosi Reuters. Takav plan predstavljao bi veliki korak unatrag za Kijev jer se suočava s daljnjim ruskim teritorijalnim napretkom u istočnoj Ukrajini i s korupcijskim skandalom zbog kojeg je parlament u srijedu smijenio ministre energetike i pravosuđa.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje

Visoki ukrajinski dužnosnik ranije je rekao Reutersu da je Kijev primio 'signale' o nizu američkih prijedloga za okončanje rata o kojima je Washington razgovarao s Rusijom. Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u pripremi prijedloga, rekao je izvor. Zelenski, koji je u srijedu razgovarao u Turskoj s predsjednikom Tayyipom Erdoganom, trebao bi se u četvrtak sastati s dužnosnicima američke vojske u Kijevu.