Briljantan izlet u svijet britanske komedije: Zaigrali smo Thank Goodness You're Here

Dok kritičari i dizajneri već desetljećima manje ili više uspješno široj javnosti dokazuju da su videoigre vrsta umjetnosti, ponekad se pojavi naslov koji to nedvojbeno potvrđuje. Thank Goodness You're Here umotvorina je britanskih developera pod imenom Coal Supper.

Dok uspostavljena ideja malog engleskog gradića punog čudaka podsjeća na House Houseov Untitled Goose Game (igru u kojoj preuzimate ulogu sadističke guske koja terorizira mali ruralni gradić), Thank Goodness uzima kreativni zamah i ideju uzrokovanja kaosa provlači kroz kaleidoskop klasične engleske komedije. U igri preuzimate ulogu trgovačkog asistenta upitne visine koji sa ostatkom svijeta komunicira tako da mu dijeli šamare.

Šef vas (koji na slikama djelatnika mjeseca progresivno gubi kosu sve do točke gdje mu je zadnji čuperak zaljepljen flasterom) na početku igre pošalje u Barnsworth, izmišljeni rudarski gradić u području Yorka - mjesto koje sadrži sve što biste od engleske selendare mogli očekivati. Tamo ćete pronaći pub pun lokalnih pijandura, dućan s ribom i krumpirima te policajca koji, prema svemu sudeći, red održava uglavnom na teoretskoj razini.