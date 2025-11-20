Svjetska zdravstvena organizacija upozorava: Tko će odgovarati ako AI pogriješi?

Analiza je otkrila kako se prihvaćanje, regulacija i financiranje umjetne inteligencije u zdravstvu znatno razlikuju u 50 država Europe i srednje Azije.

Umjetna inteligencij a transformira europski zdravstveni sektor, obećavajući bolju skrb za pacijente i smanjeni pritisak na radnu snagu, ali biva primjenjena bez odgovarajućih zaštitnih mjera za pacijente ili zdravstvene radnike, prema novom izvješću Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Polovica ispitanih država uvela je robote za brbljanje za pacijente, dok njih 32 koriste dijagnostičke alate pokretane umjetnom inteligencijom, posebno za snimanje i otkrivanje. Također istražuju umjetnu inteligenciju za probir pacijenata, patologiju, mentalno zdravlje, analizu podataka, administrativne zadatke i planiranje radne snage.

Španjolska, na primjer, testira takve alate kako bi poboljšala rano otkrivanje bolesti, Finska koristi umjetnu inteligenciju za obuku zdravstvenih radnika, a Estonija je primjenjuje na analizu podataka, pokazalo je izvješće.

No, dok je 26 država odredilo svoje prioritete za umjetnu inteligenciju u zdravstvu, samo 14 ih je izdvojilo sredstva za te napore. Tek četiri države - Andora, Finska, Slovačka i Švedska - imaju nacionalne strategije posebno za umjetnu inteligenciju u zdravstvu.

Iz WHO-a upozoravaju kako bi bez jasnih strategija, privatnosti podataka, pravnih zaštita i ulaganja u pismenost u području umjetne inteligencije, ovi alati mogli pogoršati zdravstvene nejednakosti u Europi.

Jedan od glavnih izazova predstavlja to što su alati umjetne inteligencije utemeljeni na ogromnim skupovima podataka koji mogu biti neispravni, pristrani ili nepotpuni, što znači kako njihove odluke mogu odražavati te nedostatke i dovesti do medicinskih pogrešaka, poput propuštenih dijagnoza ili netočnih tretmana.

Države trebaju pojasniti tko je odgovoran za takve pogreške uzrokovane umjetnom inteligencijom, ističu iz WHO-a.

Europa bi trebala osigurati usklađenost njezinih strategija umjetne inteligencije s ciljevima javnog zdravstva, obučiti zdravstvene radnike za učinkovito korištenje umjetne inteligencije, ojačati zakone i etičke smjernice o umjetnoj inteligenciji te održati transparentnost s javnošću o tome kako se umjetna inteligencija koristi u zdravstvu.

Moguće je kako zbog izostanka jasnih standarda možda zdravstveni radnici već nerado koriste alate umjetne inteligencije, piše Euro News.