Macron pozvao na suverenost: 'Europa odbija biti tehnološki vazal SAD-a i Kine'

'Da budemo jasni, Europa ne želi biti klijent velikih poduzetnika ili velikih rješenja koja iznose SAD i Kina. Želimo razvijati vlastita rješenja', rekao je Macron u Berlinu, na francusko-njemačkom samitu o tehnološkoj suverenosti Europe. Europa 'jednostavno odbija biti vazal', naglasio je, s obzirom na to da je značajno zaostala u tehnološkom sektoru, osobito u utrci za razvoj umjetne inteligencije.

'Kratkoročno postoji cijena za to da se ne bude vazal jer treba ponovno ulagati', rekao je, ocijenivši da je ta potrošnja ključna i da Europljani moraju 'donijeti vrlo hrabre odluke'. Među tim odlukama, 'prvi prioritet' je 'europska preferencija', osobito u području javne nabave, kako bi se omogućilo tehnološkim 'prvacima' u Europi da se razvijaju, rekao je francuski predsjednik.

'Kinezi imaju kinesku ekskluzivnost koliko god je moguće, a Amerikanci vrlo snažnu američku preferenciju. Jedino mi nikada nemamo europsku preferenciju, štoviše, ponekad smo čak fascinirani neeuropskim rješenjima.'