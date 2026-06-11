Muška posada za lunarnu misiju Artemis III izazvala polemike, oglasio se šef NASA-e

'U svijetu s toliko kontroverzi, nadam se da ovo može biti trenutak kada ćemo slaviti astronaute koji su odabrani, poštovati integritet procesa i prepoznati izvanrednu dubinu talenata u čitavom korpusu', dodao je NASA-in šef.

'Do mene su stigle reakcije razočaranja, pa čak i ogorčenja', objavio je Isaacman na X-u.

Odabir se temelji na brojnim kriterijima, i u konačnici je odabrana posada ona 'koja misiji daje najbolje šanse za ostvarenje svojih ciljeva', napisao je Isaacman, naglašavajući koliko izvanrednih astronautkinja i drugih zaposlenica ima američka svemirska agencija.

Američka astronautkinja Christina Koch bila je dio posade Artemis II i tako postala prva žena koja je kružila oko Mjeseca. Činjenica da u ovoj misiji nema žena izazvala je kritike promatrača i svemirskih entuzijasta diljem svijeta.

Misija Artemis III, prema kojoj se posada izvorno trebala spustiti na Mjesec 2028. godine, sada bi trebala biti lansirana u Zemljinu orbitu već sljedeće godine radi testiranja, ali neće sletjeti na Mjesec, rekao je Isaacman u veljači.

Cilj je programa Artemis vratiti ljude na Mjesec i tamo uspostaviti američku bazu, što bi trebalo otvoriti put misijama na Mars, u kontekstu sve intenzivnije globalne konkurencije za vojnu, komercijalnu i znanstvenu prednost u svemiru.