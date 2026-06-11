Muška posada za lunarnu misiju Artemis III izazvala polemike, oglasio se šef NASA-e

Ravnatelj NASA-e Jared Isaacman u srijedu je izjavio da odabrana muška posada za lunarnu misiju Artemis III ima najbolje izglede za uspjeh, pravdajući odabir isključivo muškaraca za to
'Do mene su stigle reakcije razočaranja, pa čak i ogorčenja', objavio je Isaacman na X-u.
'U svijetu s toliko kontroverzi, nadam se da ovo može biti trenutak kada ćemo slaviti astronaute koji su odabrani, poštovati integritet procesa i prepoznati izvanrednu dubinu talenata u čitavom korpusu', dodao je NASA-in šef.
Odabir se temelji na brojnim kriterijima, i u konačnici je odabrana posada ona 'koja misiji daje najbolje šanse za ostvarenje svojih ciljeva', napisao je Isaacman, naglašavajući koliko izvanrednih astronautkinja i drugih zaposlenica ima američka svemirska agencija.
Američka astronautkinja Christina Koch bila je dio posade Artemis II i tako postala prva žena koja je kružila oko Mjeseca. Činjenica da u ovoj misiji nema žena izazvala je kritike promatrača i svemirskih entuzijasta diljem svijeta.
Misija Artemis III, prema kojoj se posada izvorno trebala spustiti na Mjesec 2028. godine, sada bi trebala biti lansirana u Zemljinu orbitu već sljedeće godine radi testiranja, ali neće sletjeti na Mjesec, rekao je Isaacman u veljači.
Cilj je programa Artemis vratiti ljude na Mjesec i tamo uspostaviti američku bazu, što bi trebalo otvoriti put misijama na Mars, u kontekstu sve intenzivnije globalne konkurencije za vojnu, komercijalnu i znanstvenu prednost u svemiru.