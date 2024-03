Najjači uragani dosad su imali kategoriju 5. Vrijeme je za nadopunu

Hrvatska, posebno priobalje, izložena je i jačim vjetrovima, ali za razliku od uragana, orkana, tajfuna i koje god drugo ime izaberete za jake oluje, bura nije stalni vjetar i rekordi se obično bilježe s udarima, pa ni razornost nije kao u tropima.

Službeno najjači udar bure zabilježen je 21. prosinca 1998., na Masleničkom mostu bura je u jednom trenutku udarila brzinom od 248 kilometara na sat. Drugi na toj vječnoj listi zabilježen je na Paškom mostu (234,72 km/h), a treći na Krčkom mostu s 221,8 kilometara na sat. No, neslužbeno se kao najjači vodi udar na biokovskom vrhu Sveti Jure iz veljače 2020., kad je tamošnja postaja izmjerila 270 kilometara na sat.

Kako je objasnio klimatolog Michael Wehner iz Berkeley Laba, porast temperature svjetskih oceana donosi sve intenzivnije i razornije uragane, pa je dostatnost današnje Saffir-Simpsonove skale dovedena u pitanje. U časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) on je sa suradnicima objavio članak u kojem razmatraju hipotetsku kategoriju 6, s vjetrom bržim od 192 milja na sat, odnosno 308 kilometara na sat.

'Motivirala nas je želja da razmotrimo može li otvorenost gornje granice na Saffir-Simpsonovoj skali donije potcjenjivanje opasnosti i i kako to potcjenjivanje postaje sve problematičnije u sve toplijem svijetu', izjavio je Wehner nakon objave članka.