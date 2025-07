Znanstvenici upozoravaju: Otapanje glečera moglo bi uzrokovati opasne vulkanske erupcije

Znanstvenici su proučavali povezanost otapanja ledenjaka i vulkanskih erupcija u Patagoniji prije 13 do 26 tisuća godina. Korištenjem tehnike datiranja argona i analizom kristala istražili su šest vulkana u južnom Čileu, uključujući i ugašeni Mocho-Choshuenco.



Tijekom vrhunca posljednjeg ledenog doba (prije otprilike 26.000 do 18.000 godina), debeli slojevi leda sprječavali su erupcije, omogućujući nakupljanje magme duboko ispod površine. No kad su se ledenjaci počeli topiti (oko prije 13.000 godina), naglo smanjenje pritiska na zemljinu koru izazvalo je oslobađanje plinova i magme, što je potaknulo eksplozivne erupcije.



'Ključni uvjet za 'spriječavanje' ovakve erupcije je postojanje debelog ledenog pokrivača iznad magmatske komore, a okidač je kad se taj led počne povlačiti,' objašnjava Moreno-Yaeger.



Erupcije mogu dodatno pogoršati klimu



Iako vulkanske erupcije mogu privremeno rashladiti atmosferu zbog aerosola, u duljem razdoblju one doprinose zagrijavanju jer ispuštaju stakleničke plinove. 'To stvara pozitivnu povratnu petlju, otapanje ledenjaka uzrokuje erupcije, a one zatim dodatno zagrijavaju planet i uzrokuju još više otapanja,' zaključio je Moreno-Yaeger.